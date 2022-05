Pellegrini: "En el segundo tiempo nos diluimos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ofreció una interesante rueda de prensa en el Coliseum, en la que trató los siguientes temas.

Análisis

"Creo que jugamos ante un equipo difícil en su casa. Hicimos un buen primer tiempo, con ocasiones de gol y en el segundo nos diluimos, no llegamos a la portería del Getafe. Mérito de ellos. Tuvimos poca profundidad ofensiva. Un tiempo para cada equipo, pero un punto más sumamos. No pudimos encontrar los espacios para hacerles daño. En el primer tiempo, sí hubiéramos transformado algunas de las ocasiones que tuvimos a lo mejor el partido cambiaba".

¿Faltó frescura?

"Fuimos sintiendo el ritmo de una semana donde hubo muchas cosas físicas y emocionalmente con tanto desgaste. Me dejo contento el primer tiempo, en el segundo nos diluimos".

Champions

"Como siempre he dicho, mientras las matemáticas den hay que jugarse la opción en la cancha. Nos hubiera gustado sumar dos puntos más. Ahora tenemos el partido ante el Barcelona. Quedan cuatro partidos y vamos a intentar seguir peleando hasta el final".

¿Fue el cansancio por las celebraciones de Copa?

"No creo que haya influido mucho la celebración de la Copa. Los primeros 45 minutos fueron de alto nivel. El Getafe no creo apenas nada y nosotros tuvimos varias ocasiones entre remates y paradas del portero. Nos fuimos diluyendo y uno no sabe nunca el motivo. Salimos con un punto más, aunque me hubiera gustado sumar de a tres. Ahora intentar sumar los tres puntos en casa. Hay duelos directos y queda mucho por pelear. Sumamos un punto que es valioso, pero menos importante que haber logrado los tres".

Pasillo del Getafe

"Todo lo que se el Fair Play en el fútbol y tener un comportamiento ejemplar siempre va a favorecer. Me alegró mucho lo que hizo el Getafe. Después jugamos un partido intenso".