Guardado se ve retirándose en el Betis

Guardado fue protagonista en la previa del derbi que se disputará en la madrugada del jueves (05:00) en el Estadio Akron, en Guadalajara, su ciudad, por lo que más allá de ser un partido especial por eso del rival el jugar ante su familia y sus amigos en su casa le hace mucha "ilusión".

Cerca de los 37 años, Guardado dijo ver "más cerca la retirada en el Betis que volviendo a México". "Estoy muy contento en Betis, que me abrió sus puertas y donde me siento valorado y querido. Hubo acercamientos con Atlas, pero me veo más cerca de retirarme con el Betis que de emprender una última etapa en México. Voy a cumplir 37 años y ya voy año a año, casi partido a partido, porque la cabeza te va indicando hacia donde ir. Estos dos últimas renovaciones voy en esa pauta y este año será igual. Decidiremos al final de temporada y si me sigo sintiendo con fuerza veré qué hago. Pero me veo más cerca de retirarme del Betis que de probar ora experiencia", añadió.

Cuestionado sobre el secreto para ser querido por tantas aficiones distintas el capitán bético expuso: "No hay secreto para ser querido. Cualquier afición que ve que el jugador se entrega lo van a querer. Así he marcado mi carrera, demostrando dentro del campo el tipo de jugador que soy. Podré tener más o menos calidad, pero la entrega nunca puede faltar y eso es lo que han valorado las aficiones".

El ejemplo de Canales

Guardado señaló que Canales puede aportar mucho al fútbol mexicano en su etapa en el Rayados. "Él tuvo la oferta y me preguntó por Monterrey y tomo su decisión. Me encanta que mas jugadores como Canales vengan a futbol mexicano, porque hay mucho que aprender de él, dentro y fuera del campo. Por cómo vive su profesión y la mentalidad que tiene. Tuvo tres lesiones de ligamento cruzado y de cada operación ha salido mejor. Tiene una mentalidad a prueba de todo. Es un ejemplo en todos los sentidos.", destacó el centrocampista, que lanzó un mensaje a los nuevos futbolistas mexicanos: "El mensaje es que se atrevan a salir de la zona de confort. La Liga mexicana es muy competitiva y el jugador está cómodo, pero hay que apostar por ir fuer a vivir otras experiencias. Las ofertas de equipos que no están peleando por campeonatos debe ser respetadas. Los jugadores deben ir a Europa. No es mejor quedarte aquí en un grande que ir a Europa a jugar por el descenso. Eso hace crecer al futbolista y al fútbol mexicano.Por último, Guardado se refirió a lo que todavía le queda por hacer en el fútbol. "A mi nivel me faltaron pocas cosas. Ahora sólo quiero mantenerme al máximo nivel el tiempo que siga. La Copa del Rey que conquisté con el Betis con 35 años la valoro mucho, porque ya no imaginaba levantar un título con esa edad. El Betis apostó por mí con 30 años y me dio un empujón a mi carrera. Si ganamos otra copita este año no estaría mal", aseguró.