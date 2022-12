Guido, Pezzella y Williams, el Mundial, el Betis y sus vacaciones

El Betis retomó los entrenamientos este martes, después de dos semanas de vacaciones tras legar de Sudamérica tras la gira por Argentina y Chile. Con la buena noticia del regreso de Juanmi, Luiz Felipe y Joaquín, superadas sus respectivas lesiones, Manuel Pellegrini trabaja ya con sus futbolistas pensando en el choque contra el Athletic del 29 de diciembre.

Pero no están todos. Quedan por llegar los internacionales que han disputado, o lo están jugando aún, el Mundial de Qatar. Según el portal Besoccer, el técnico verdiblanco les concedió a los mundialistas 11 días de vacaciones y en el caso de que alguno de los que siguen en liza superaran los cuartos de final (sólo podrían encontrarse en una hipotética final) y se cogieran las vacaciones al completo no llegarían a tiempo para la reanudación liguera frente al Athletic.

Guido Rodríguez y Pezzella, con Argentina, y William Carvalho, con Portugal, siguen en liza en el torneo. La Albiceleste juega este viernes los cuartos de final contra Países Bajos. En caso de eliminación este 9 de diciembre, deberían incorporarse al trabajo el día 20. Pero si el equipo americano gana y pasa a semifinales (contra el ganador del Brasil-Croacia) jugaría el 13 de diciembre y ya no volverían a tiempo, puesto que tanto ganando o cayendo deberían disputar un encuentro más, el duelo por el tercer puesto o la final, el 17 o el 18 de septiembre, respectivamente. Once días de asueto supondría no regresar hasta el 28 (sólo un día antes del encuentro ante el cuadro vizcaíno) o el mismo 29 de diciembre, por lo que no estarían disponibles para Pellegrini.

Las fechas con William Carvalho son similares, pero el conjunto luso disputa los cuartos de final este sábado, 10 de diciembre, frente a Marruecos. De ganar, en semifinales lo esperaría el vencedor del Francia-Inglaterra el 14 de diciembre.

Una cuestión distinta son los ya eliminados Guardado y Sabaly. El mexicano se despidió de su quinto Mundial en la fase de grupos. El 2-0 ante Arabia Saudí el pasado 30 de noviembre no fue suficiente y debería incorporarse al trabajo, como muy tarde, el próximo lunes. Sabaly tendría unos días más, ya que Senegal cayó en octavos de final frente a Inglaterra el 4 de diciembre, por lo que debería volver con el grupo el jueves de la semana que viene.

Puede darse la circunstancia de que todos adelantasen su regreso de motu propio. Especialmente Guido Rodríguez, Pezzella y Williams Carvalho, aunque éste ya aprovechó hasta el último día de descanso, antes de integrarse a la pretemporada veraniega, tras su participación en la Liga de Naciones. Ya hay mundialistas que se han incorporado al trabajo con sus equipos como es el caso de Dimitrovic en el Sevilla, que entrenó este martes tras la eliminación de Serbia en la fase de grupos.