Juanmi: "Quiero jugar ya este sábado con el United"

El 8 de septiembre, en Helsinki, Juanmi se lesionaba de gravedad: rotura del ligamento del tobillo izquierdo. Ocho días después, el 16, se operaba y menos de tres meses después ya trabaja con el resto de sus compañeros en la vuelta a los entrenamientos del grupo que comanda Manuel Pellegrini.

El de Coín ha acortado los plazos de forma vertiginosa e incluso espera contar con minutos ya este sábado, en el amistoso en el Benito Villamarín frente al Manchester United (18:00) para "ir recuperando la chispa necesaria". El atacante ya es feliz viendo que el esfuerzo realizado durante su rehabilitación ha tenido recompensa. "Estoy contento por estar ya con el grupo y cogiendo sensaciones de nuevo. Tenía ganas y ahora sé que debo coger el ritmo de competición y la chispa, que es lo que hace que uno esté bien", explicó en los medios del club.

"He tenido cuatro o cinco días de vacaciones, pero cuando estás en este proceso lo que uno quiere es estar lo antes posible con el equipo y por eso mi mentalidad era la de trabajar para acortar los plazos al máximo para que cuando el grupo volviera poder incorporarme también, cara a esa recta final para coger las buenas sensaciones y volver a la competición", explicó el protagonista, que ha cumplido con las expectativas que se puso.

Y es que desde que se lesionó lo tuvo claro: "Desde el primer momento que me lesioné tenía en la mente, dentro de lo que mi cuerpo me lo permitiera, acortar los plazos lo máximo posible. A medida que el proceso avanzaba las sensaciones eran buenas y me marqué como el objetivo que cuando el equipo regresara de las vacaciones estar ya con él, porque la fase final de la recuperación se encara mejor entrenando con el grupo para coger el ritmo competitivo que te dan los entrenamientos con los compañeros. Ojalá que estas semanas me sirvan para recuperar esa chispa para estar pronto al 100%", indicó.

Acumula ya dos días de trabajo con sus compañeros y progresa adecuadamente: "Las sensaciones de estos dos primeros entrenamientos han sido buenas. Es verdad que vengo de dos meses y medio de una operación, de trabajar en solitario y no es lo mismo, pero las sensaciones son buenas. El primer día costó un poco más, pero en este segundo día ya me encontré mejor y con el paso de los días seguiré cogiendo esas sensaciones que quiero y tengo la surte de que disputaremos varios amistosos para recuperar esa complicidad". No en vano en su cabeza está saltar al césped este sábado: "La idea es tener minutos en los amistosos. Esta semana estoy entrenándome con el para entrar en la dinámica de grupo y estar disponible lo antes posible. Mi idea es jugar algunos minutos desde el primer amistoso del sábado para ir adquiriendo esa chispa y el ritmo de competición".

Para Juanmi, los tres amistosos y esta minipretemporada serán claves para retomar el nivel competitivo que tenía cuando se lesionó en aquel césped artificial en tierras finlandesas: "Son amistosos que sirven, porque son rivales de nivel para reiniciar los entrenamientos tras un periodo de vacaciones. Estos partidos te sirven para meterte en la dinámica de competición y servirá para corregir pequeñas cosas", destacó, al tiempo que puso una gran nota al primer tercio de competición del equipo: "El equipo ha hecho un grandísimo trabajo. Hemos construido un bloque bastante sólido y en estos últimos años hemos demostrado que podemos pelear por cosas importantes. La nota es muy buena. Nos fuimos de vacaciones estando en puestos privilegiados y ahora afrontamos un tramo con partidos bonitos, con la Supercopa también, y el equipo está preparado y con muchas ganas y ambición".