Haro sobre la renovación de Pellegrini: "El proyecto es de futuro y sigue apostando po él"

El presidente del Betis, Ángel Haro, se ha mostrado feliz por la renovación de Manuel Pellegrini, la piedra angular del proyecto, uno de los objetivos que se había marcado para garantizar la estabilidad del equipo verdiblanco.

"Estamos muy contentos, las dos partes lo estamos. Hay una relación muy cordial, es algo muy positivo para el proyecto para seguir en la senda en la que estamos, así que muy contento y muy feliz", ha señalado Haro en los medios oficiales del club. "Manuel es un magnífico exponente de lo que es el proyecto, está consiguiendo aglutinar tanto lo que es la estructura del club como todo esa comunión que existe entre la afición, grada y los jugadores. Qué mejor manera de demostrarle que queremos que siga con nosotros que renovarle el contrato", ha añadido el máximo dirigente.

Haro también ha destacado la sintonía entre las partes. "La forma que tenemos que actuar, ponemos por delante de todo el consejo al Betis, eso a Manuel le gusta. El proyecto que tenemos es de futuro y sigue apostando por él. Ha sido fácil entenderse, es una persona inteligente, hay una serie de parámetros que se ponen encima de la mesa y se cumplen. No voy a decir que ha sido fácil, pero sí rápido porque había buena predisposición", ha comentado el presidente, que no ha ocultado su alegría por la respuesta de los aficionados: "Trabajamos para hacer a los béticos felices y he recibido muchos mensajes después de una noticia como ésta".