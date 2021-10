Calleja: "El partido ante el Betis es vital"

El entrenador del Alavés, Javier Calleja, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante el Betis, el cual ha catalogado como "uno de los más importantes de la temporada".

Calleja ha tratado los siguientes temas:

Situación anímica del Alavés

"El día a día es buenísimo. Los jugadores trabajan con muy buena actitud y hay un buen ambiente. La pena es que los resultados no nos están acompañando. El camino es el que estamos llevando, la unión del equipo es fundamental para que lleguen los resultados y no caer en la desesperanza. El equipo vive el día a día en un ambiente positivo. No tengo ninguna queja de mis jugadores y eso me da confianza para saber que esto va a salir adelante".

Mejoría

"Hemos mejorado en los tres últimos partidos a la hora de competir y no perderle la cara al partido sabiendo que ha habido igualdad. Hemos ganado al Atlético de Madrid y los otros dos partidos han sido igualados, pero nos falta llevar el balón al campo rival, generar más ocasiones, situaciones que nuestros delanteros partan con ventaja para hacer gol. Insistimos en ello sin perder la seguridad defensiva. Tener más posibilidades de hacer daño al rival".

Cambio de sistema ante el Betis

"Le estoy dando vueltas a eso. Lo primero es no encajar. Ser defensivamente fuertes. A partir de ahí es cómo podemos crecer. Portería cero y luego llegarán los goles. El equilibrio es fundamental, el sistema ha ido variando durante este inicio de temporada. Será así el tiempo que crea oportuno. El Betis tiene un equipo que genera muchas ocasiones, tiene un muy buen juego interior, talento arriba, llegan con alegría, le gusta llevar la iniciativa… Nos tenemos que mantener fuertes atrás y después tenemos nuestras armas. Aprovechar el momento que tengamos el balón para hacer goles".

Pellegrini

"Lo he tenido cuando era futbolista. Conozco a su cuerpo técnico y conozco a Antonio Cordón. También algún miembro del cuerpo técnico estuvo trabajando con nosotros en el Villarreal. Sé cómo se desenvuelven. Me gustan mucho los equipos que dirige Pellegrini, me gusta verlos jugar. Es un entrenador del que he aprendido mucho. En los equipos en los que está muestra su potencial y sabiduría, y sabe sacarle mucho rendimiento al plantel. Lo hizo en el Villarreal, Real Madrid y ahora en el Betis. Tiene una trayectoria importante".

Semana importante

"Este partido ante el Betis es vital. Supondría conseguir una segunda victoria seguida en casa, ganar a un rival de los más difíciles de la Liga por su juego y porque una victoria nos permitiría que pasásemos al Levante y empatar con el Granada, que marca ese puesto que esta fuera del descenso. El partido ante el Betis es uno de los más importantes de la temporada".

Hacerle un partido incómodo al Betis

"Sí, es nuestra idea. Es clave que el Betis cuando salga consigamos que esté pensando en irse del partido y pensar ya en el siguiente. Si se encuentran cómodos, tienen el balón y le damos facilidades, tienen jugadores de mucho talento y desequilibrio para que en cualquier jugada se decante el partido hacia ellos. Tenemos que ser rocosos, agresivos e intensos, que ellos vean que cuando entren al campo no somos once, sino un equipo con una afición".