Joaquín: "Quiero más minutos, no sólo en Europa, y el entrenador lo sabe"

Joaquín, en su primer partido en el Benito Villamarín después de anunciar oficialmente que se retirará al final de esta temporada, señaló que le gustaría tener más minutos, pero que cada vez que salga al campo lo dejará todo. Se mostró satisfecho por el resultado y seguir adelante en Europa, tras una fase de grupos muy exigente.

"El objetivo principal era ganar para depender de nosotros mismos, pero ganó el Bayer Leverkusen y ya somos segundos. Estoy contento, porque ha sido una fase de grupos muy competitiva en la que ofrecimos un buen nivel, menos en el partido de Alemania. Hay que estar satisfechos, porque no es fácil", indicó el capitán, que añadió: "Queríamos salir fuertes para resolver pronto, sabiendo que ellos no se jugaban nada. Nos encontramos pronto con el gol y nos relajamos un poco, pero en la segunda parte tuvimos el partido bastante controlado".

Sobre su participación, explicó: "En Liga Europa estoy disfrutando de minutos. Siempre hay que competir y trato de estar en la mejor forma posible. Independientemente de mis circunstancias, siempre intento dar lo máximo. No me conformó sólo con jugar en Europa, el entrenador lo sabe, así que intentó darlo todo para tener oportunidades". Y sobre su participación expuso que "al tener el equipo más el balón" se vio más activo: "Me he encontrado bien, dentro de que al no tener muchos minutos es difícil estar al máximo nivel, pero trataré de estar siempre al máximo cada vez que me toque jugar".