Joel Robles, entre Adán y otras ofertas

Uno de los nombres propios en los próximos días será el de Antonio Adán. El club verdiblanco quiere buscarle una salida al meta, que rechazó la propuesta del Sporting de Portugal y maneja otra del Getafe, y así afrontar la llegada de otro portero. Si el exbético Adrián es el preferido, aunque con una situación compleja en el West Ham, los técnicos también han contactado con Joel Robles, el meta del Everton que finaliza contrato este mes.“Es un momento importante y habrá que tomar decisiones importantes. Son cinco años aquí y, aunque acabo contrato con el Everton, ellos me han ofrecido renovar. Tengo ofertas de Inglaterra y alguna de España. Estamos esperando un poco a ver qué sucede para tomar una decisión adecuada”, dijo Joel en Radio Marca, donde no quiso comentar los equipos que lo han sondeado: “Siempre pienso que volver a España, donde me crié, va a ser bueno. No quiero nombrar a equipos por que no hay nada concreto y por respeto al Everton y a los demás clubes. Pero no tengo ningún problema en volver a España. Por el momento hay que esperar un poco para tomar esa decisión”.Antes de acometer el fichaje de otro portero, y a la espera de hacer oficial la contratación de Pau López, el Betis quiere resolver el futuro de Adán, uno de sus capitanes, que no entra en los planes de futuro de la entidad. Tras tenerlo todo acordado con el Sporting, el meta rechazó la oferta debido a la inestabilidad institucional del club lisboeta, que incluso cambiará de presidente tras la destitución de Bruno de Carvalho. El Getafe se ha interesado por Adán, pero el meta sigue esperando que se mueva el mercado, una vez que empieza a asumir que su continuidad en el Betis, como es su deseo, es casi imposible.De igual forma, el club verdiblanco sigue interesado en Adrián, pero al meta le queda un año de contrato en el West Ham y el club inglés, por ahora, no está dispuesto a facilitar su salida, por más que hace unos días anunciase la llegada del polaco Fabianski.