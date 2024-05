Jesús Rodríguez se ejercita con el primer equipo en un entrenamiento con cinco ausencias

El Betis se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Tras una sesión a puerta cerrada para los medios de comunicación, el conjunto verdiblanco se ha entrenado esta mañana con la mente puesta en su visita a El Sadar. Los pupilos del Ingeniero viajan el sábado hacia Pamplona con el objetivo de sacar tres puntos, que serían fundamentales en la lucha por la sexta plaza, pues la próxima semana hay un Betis-Almería y un Barça-Real Sociedad.

En este sentido, el cuadro bético se mantiene a dos puntos de distancia de la Real Sociedad y aventaja en otros dos al Valencia de Baraja, presionado por el Villarreal de Marcelino García Toral, noveno a cuatro puntos del Betis. El equipo heliopolitano, después del empate en casa ante el Sevilla el pasado fin de semana, se ha ejercitado esta mañana con las ausencias de Isco Alarcón -sancionado-, Héctor Bellerín, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Marc Bartra.

El internacional Jesús Rodríguez complementa la sesión

No obstante, la baja de Isco no es de especial preocupación, ya que está sancionado por acumulación de amarillas para la visita a El Sadar y de igual forma no iba a estar disponible para Pellegrini. Cabe recalcar que el malagueño encadena un par de semanas con molestias físicas, por lo que se trata de un buen momento para gestionar cargas y ponerse a punto para recibir a la UD Almería la próxima jornada.

Las otras cuatro figuras están descartadas para viajar hacia Pamplona. Bellerín sufre unos problemas musculares que todavía no le permiten reaparecer y Chimy está en la recta final de su recuperación por la lesión en los isquiotibiales, mientras Bakambu se rompió muscularmente en el derbi por una carrera de máxima explosividad y Bartra sigue sin alcanzar un buen punto de forma competitiva.

La principal novedad del entreno ha sido el canterano Jesús Rodríguez, que recientemente fue convocado por España sub-19 para realizar algunos entrenamientos en Alicante preparatorios de cara al Europeo de este verano. El veloz extremo, quien este curso ha alternado entre el juvenil y el Betis Deportivo, ya se ha entrenado en varias ocasiones a las órdenes de Pellegrini, al ser uno de los jugadores que más destaca en el filial bético pese a su corta edad. Además, el zaguero Nobel Mendy, también del Betis Deportivo, ha sido el otro canterano que ha participado con el primer equipo.