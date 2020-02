Sin tapujos suele expresarse Joel Robles ante los medios de comunicación y el meta asumió su parte de responsabilidad en la acción que originó el penalti a favor del Eibar, a la vez que señaló que el equipo debe dar algo más como visitante para mejorar los resultados. "No creo en la suerte, hay que insistir en el trabajo", argumentó el meta.

"Nos vamos con sensación agridulce. Hemos tenido ocasiones ante un rival que exige. A veces es lo que tiene asumir el riesgo. Llevamos toda la semana entrenando eso por lo que nos iban a hacer. Puede ser que yo asuma la responsabilidad porque no tendríamos que haber metido el balón por dentro. Pero se hizo en otras ocasiones y salieron bien. Ha sido un error puntual. Luego hemos tenido otras salidas de balón que acabaron bien", analizó Joel sobre esa acción que acabó en penalti de Édgar sobre Inui.

“No nos está dando para los tres puntos pero queda muchísima temporada. A lo mejor fuera de casa tenemos que dar un poco más", agregó el meta, que enumeró también las ocasiones erradas por el equipo verdiblanco: "No creo en la suerte. Hay que insistir en el trabajo. Hemos tenido la de Álex Moreno, la de Tello, alguna de Fekir… Fastidia más no tirar a portería. No nos podemos rendir. Tenemos una buena plantilla".