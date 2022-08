Juanmi: "Ganar este último partido nos da un plus"

Juanmi cerró la pretemporada con un gol en el último amistoso del Betis, convirtiéndose con tres tantos en el máximo realizador verdiblanco en lso encuentros de preparación.

Hizo el 1-0 ante la Fiorentina con un remate de cabeza en un córner, abrió el marcador contra el Zaragoza resolviendo bien un mano a mano e hizo el momentáneo 1-1 en Phillip Stadium ante el PSV, donde el cuadro sevillano cedió por 2-1.

"Teníamos ganas de conseguir esta victoria. Veníamos trabajando bien y, aunque es cierto que los resultados no han llegado, estamos contentos por enfocar la semana del inicio de liga con mucha confianza", dijo el malagueño sobre la victoria ante el conjunto toscano. "Estoy feliz por marcar de nuevo en el Benito Villamarín y ayudar al equipo. Ojalá que sigan llegando goles, pero lo importante es que el equipo gane. Ganar el último partido te da ese plus. Tenemos muchas ganas de que llegue el lunes y poder conseguir los tres primeros puntos en casa", aseguró el jugador bético, que añadió en los medios del club: "Somos unos privilegiados de tener esta afición. Nunca andamos solos y tenerla aquí es un plus. Los aficionados saben que son nuestro jugador número doce. ¿El debut liguero? Llegamos con confianza tras esta victoria porque refuerza el trabajo de pretemporada. Tendremos tiempo de preparar este partido".