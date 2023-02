Juanmi: "Sabía que no iba a ser fácil coger ritmo después de cuatro meses parado"

El delantero del Betis Juanmi Jiménez sigue acumulando minutos en su regreso tras una larga lesión que lo ha tenido apartado durante varios meses. El futbolista comenta que "nos vamos tristes porque el equipo ha hecho un buen partido". "Estoy intentado coger el mejor nivel", matizó el de Coín.

"Nos enfrentamos a un gran equipo, al líder, hemos tenido opciones pero a la mínima que han tenido han acertado", lamentó el futbolista bético. Sobre la jugada polémica del primer gol comenta: "Insistimos al árbitro en una falta previa a Aitor Ruibal porque no le dejan continuar en la pared. El saque no se realiza en el sitio de la falta pero el árbitro nos dice que el gol es legal. No se puede hacer nada".

"Estoy intentado coger el mejo nivel, sabía que no iba a ser fácil después de cuatro meses parado", dijo el atacante. Pese a ello, insiste en que "tengo ganas de trabajar y hacer las cosas bien para volver al ritmo de competición".

En cuanto al objetivo de entrar en Champions, Juanmi cree que "vamos a estar ahí peleando hasta el final de temporada". "Hoy era una oportunidad importante", lamentó.