Koeman sobre Joaquín: "Si quiere hablar más es su problema"

El duelo entre el Barcelona y el Betis de mañana en el Camp Nou también viene marcado por la polémica entre el entrenador azulgrana, Ronald Koeman, y el capitán bético, Joaquín, que perdieron toda relación durante la etapa en la que coincidieron en el Valencia.

"No lo ficharía ni de utillero", dijo el portuense esta semana cuando le preguntaron sobre el técnico holandés, avivando esa polémica que surgió hace más de una década, tras diferentes roces que surgieron en el vestuario del Valencia.

"Entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, pero no me mojo", ha indicado hoy Koeman sobre ese asunto para luego dar por finalizada su versión: "Si quiere hablar más es su problema, pienso en el partido, no en cosas individuales o del pasado, sabemos que habla bien".

También ha tocado Koeman otros aspectos de la actualidad azulgrana, que pasan por el estado de Leo Messi y su escasa aportación goleadora hasta el momento. "Anímicamente lo veo bien y fuerte, disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasas momentos más complicado o que no entra el balón por ciertas cosas, pero está muy metido en este tema. Creo que Messi tiene todavía muchísimas calidades, es muy importante en nuestro juego. Ha marcado de penalti y estamos acostumbrados a que marque la diferencia aquí y todavía es un jugador muy decisivo, ha asegurado el técnico, que también le ha restado importancia a esas imágenes que se han difundido de Messi andando durante el partido: "No creo que haga falta repetir, he contestado varias veces. A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto ni me interesa, su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro".

Sobre la falta de centrales en su equipo, Koeman también ha dado su versión. "Puede ser un problema porque estamos bastante limitados en esta posición por lesiones de Umtiti o Araujo. sabemos que Frenkie puede jugar ahí cuando jugamos ante un rival frente al que tendremos mucho balón, pero sigo pensando más en De Jong como centrocampista", ha indicado el técnico, que ha añadido que a Umtiti aún le falta para volver: "Todavía está en la fase previa a poder trabajar con el equipo todo el tiempo. Si está bien y se recupera, tendrá ocasiones de jugar. Ya dije que todos los jugadores que estén aquí trabajarán conmigo".