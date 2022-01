Lopetegui: "Esperamos que Tecatito nos pueda ayudar en el derbi"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa la víspera del encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Betis, a partido único en el Benito Villamarín. El entrenador del Sevilla, como era de esperar, no ha dado pistas sobre qué jugadores estarán disponibles, pero sí ha sorprendido incluyendo al recién llegado Tecatito Corona entre los posibles convocados, ante el cúmulo de bajas y problemas de su plantilla. "Esperamos que pueda estar mañana para podernos ayudar", ha dicho claramente.

Ha sido una de las primeras preguntas en la rueda de prensa, la llegada del internacional mexicano, que ha firmado por el Sevilla hasta 2025. "Lógicamente le damos la bienvenida, es un jugador que viene a ayudarnos, que puede jugar en diferentes posiciones. Un jugador de un buen nivel, al que conocemos bien. Esperamos que pueda estar mañana para podernos ayudar. Hace poco jugó 45 minutos y vamos a esperar a mañana, porque hay varios escenarios abiertos".

Ahí explicó cuál es la situación de disponibilidad de sus futbolistas someramente: "Han podido entrenar algunos, otros han entrenado en el gimnasio haciendo trabajo específico y tenemos que esperar a mañana por la mañana para tomar las decisiones de hacia dónde vamos", argumentó Lopetegui, quien entre los elegidos no descarta ni mucho menos al mexicano. "Físicamente va a estar a disposición, vamos a ver, no sólo él, sino el resto de compañeros para tomar las decisiones".

Sobre su papel en el Sevilla, confía en su experiencia y su polivalencia. "Suso y Lamela han sido jugadores muy importantes para nosotros, no van a estar desgraciadamente un tiempo y seguimos tratando de buscar soluciones. Y Jesús (Corona) ha llegado para darnos soluciones en cualquier frente del ataque, tanto en la derecha como en la izquierda. Es un chico que puede jugar en ambos lados y hasta de lateral lo ha hecho y lo ha hecho bien. Es un jugador de características buenas para lo que buscamos y nos va a ayudar. Además es un chico con experiencia".

Lopetegui lo tuvo a sus órdenes en el Oporto en la temporada 15-16. Entonces marcó 8 goles y dio 6 asistencias en 40 partidos oficiales. En 2020 llegaría a su cénit en el club luso. "Era más joven hace seis años, todos éramos más jóvenes. Ha tenido una evolución, ahora está en una buena edad y estamos contentos con su llegada y él también muy ilusionado con podernos ayudar a seguir compitiendo en las competiciones que tocan. Y mañana la que toca es un partido bonito en la Copa".

"Es un jugador que conocemos bien, y que hemos seguido. Se ha dado muy buena oportunidad en este escenario, la hemos aprovechado, se ha ejecutado y ha venido el futbolista. Es futbolista que estaba dentro del conocimiento de Monchi y de su equipo, de posibilidades que teníamos y en este caso se ha ejecutado", reconoció.

El derbi, difícil y muy bonito

Lógicamente, el derbi en el Benito Villamarín centró buena parte de su comparecencia. "Estamos con la ilusión que nos genera un partido tan exigente, tan bonito, y que tiene el matiz de clasificación para la siguiente ronda. Jugamos en casa del rival y es el rival que es, un gran equipo, como es el Betis, con el matiz de lo que es un Betis-Sevilla. El equipo está con esas ganas, con esa ambición y concentrando en afrontar un reto difícil, complicado, grande, pero muy bonito también, sin ninguna duda".

Las numerosas bajas, que podrían ser de nuevo cerca de la decena (seguras las de los tres marroquíes y los cuatro lesionados, más algún tocado o positivo) es un problema a arrostrar por la plantilla. "Tenemos algún problema y tenemos lesiones y no voy a confirmar todavía nada, vamos a esperar a mañana para ver con qué futbolistas podemos contar. Las dificultades existen, pero lo más importante no son las dificultades, sino la respuesta del equipo. Saldremos con once, con nuestra camiseta y con nuestro escudo, eso es seguro".

"Es a partido único y es una ventaja que tiene claramente el rival, que juega en su estadio", reconoció Lopetegui. "Pero vamos a ir con la sana intención de ser capaces de superar a un grandísimo equipo, con un gran entrenador, con futbolistas de máximo nivel, muy buenos futbolistas. Y para eso tendremos que hacer muy buen partido y es nuestra intención. Somos conscientes de la dificultad de que todos los derbis son complejos y este tiene el matiz que es a partido único".

El guipuzcoano fue preguntado por qué partido espera. "Un partido complicado, durísimo, ante un muy buen rival, como es el Betis, que es muy completo, que hace muchas cosas bien, que tiene excelentes futbolistas. Espero un partido complejo, difícil y exigente, sin ninguna duda".

Y se deshizo en elogios hacia Manuel Pellegrini. "Ya lo he comentado muchas veces, no hace falta hablar de él porque es un entrenador que su carrera habla por él. Tiene muchísima experiencia y muchísimo éxito y está haciendo un grandísimo trabajo. Mañana nos enfrentamos a un gran de equipo, como es el Betis, con excelentes futbolistas y un gran entrenador".

Sensación anímica: "Estamos como antes de cada partido, y más siendo un derbi, con esa tensión competitiva, esa tensión y esa ilusión previa a un partido bonito, un partido exigente, un partido grande. Todos somos conscientes de lo que es un Betis-Sevilla y un Sevilla-Betis".

De Koundé a En-Nesyri y Diego Carlos

El estado de Koundé: "Tampoco sabemos. Vamos a ver, lo meto en la bolsa de los jugadores sobre los que tenemos que decidir qué hacemos".

Semana extraña: "Ha sido una semana diferente por la ausencia de muchos futbolistas que todos hubiésemos querido que estuvieran".

Ciudad deportiva bunkerizada: "Ha sido una semana compleja y creo que ha sido una buena decisión. Pero lo más importante es lo que se vea mañana. Hemos tenido ausencias y presencias, era complicado y complejo y hemos decidido que fuera así sin más".

El estado de En-Nesyry en la Copa de África: "Hasta donde yo sé ha tenido una molestia, pero no en la rodilla, pero sin importancia, creo que va a estar a disposición de su entrenador en el próximo partido".

La oferta del Newcastle a Diego Carlos: "La pregunta esa no toca hoy, ni en esta ventanilla ni hoy. Estamos hablando de un Betis-Sevilla. Sabes qué es un Betis-Sevilla, ¿no?"