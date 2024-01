Luis García Plaza: "Necesitamos una alegría"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, confesó que el equipo necesita una alegría en forma de victoria después de sumar solo un empate en los últimos cuatro partidos y espera que sea en la Copa del Rey ante el Betis. El técnico dijo en rueda de prensa que el conjunto verdiblanco es "un buen equipo que lleva muchos empates, pero con mucha calidad" y añadió que está en esa segunda línea de equipos que ven la Copa como "una oportunidad de hacer algo bonito".

Por este motivo no espera muchos cambios en el "once" de Manuel Pellegrini. Sobre la Copa dijo que la tienen que afrontar y jugar "con muchas ganas", hasta donde lleguen. El preparador babazorro consideró que su equipo "merece mucho más". "Estoy enfadado porque teníamos que estar mucho mejor y contento porque el equipo compite", expresó Luis García Plaza, que puso en valor que no han estado todavía en puestos de descenso.

Por otro lado, aprovechó para criticar que siempre les toque jugar los lunes o los viernes. "No se en qué se basan, pero es una falta de respeto a los aficionados. Nos gustaría jugar sábados o domingos por nuestra afición", subrayó. Preguntado por la posible ausencia de aficionados en la grada de animación, debido a que los abonados tienen que pagar su entrada en este partido, dijo que prefiere hablar de fútbol por ser el entrenador pero confesó que "si no se da el mejor ambiente será una pena". Asimismo desveló la posible salida de Jon Karrikaburu, que no entrará en la convocatoria. "Vamos a esperar si se queda o no", apuntó el entrenador, que asumió que la no participación del delantero está en el debe del entrenador. "A lo mejor no le he dado los momentos que pretendía pero Samu y Kike han cumplido muy bien y no han cogido ni un constipado", añadió.