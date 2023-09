Luiz Felipe, entre el dinero fresco y la "irresponsabilidad" deportiva

Este jueves acaba el plazo de fichajes en el opulento mercado de Arabia Saudí, en el que decenas de equipos ha hecho caja colocando a sus futbolistas por millonadas de vértigo. Todos menos el Betis, que ha cedido a este fútbol emergente a Collado, firmado por cinco campañas, y Juanmi. A un día del cierre de la persiana para fichar Luiz Felipe todavía es una opción sobre la mesa para el Al-Ittihad, aunque esta mañana se ha ejercitada con aparente normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini.

El central brasileño aguarda acontecimientos. Ha estado vendido, parecía hecho, y todo dio marcha atrás. El técnico del Betis habló claro tras el encuentro ante el Rayo del pasado fin de semana. "No me preocupa porque no creo que Luiz Felipe sea vendido llegado a este momento. Tuvo la posibilidad hasta el día 31. Hacerlo ahora sería una irresponsabilidad", aseguró el Ingeniero, que lanzño un mensaje a la directiva:"No nos podemos quedar con dos centrales en la plantilla (además de Chadi Riad) cuando empezamos a jugar en Europa", agregó.

¿Pero cómo decir no a una posible plusvalía de unos 25 millones en la actual situación económica de la entidad cuando los actuales directivos han vuelto a avalar siete millones para inscribir a Bartra, Bellerín y Abde?

Con el mercado aún abierto el Betis tenía conversaciones muy avanzadas para firmar al posible sustituto de Luiz Felipe, pero ahora las opciones serían muy limitadas, ya que sólo podría acudir al mercado de futbolistas en paro y no podría ser incluido en la lista europea.

Chadi Riad, el joven defensa fichado por la dirección deportiva para cubrir la venta de Édgar, aún no ha debutado, como Bartra, aunque éste tuvo el problema de las inscripciones de inicio. El central marroquí, con ficha del filial, se quedó fuera de la lista Europea, como Altimira, y no reúne las condiciones para formar parte de la Lista B, por lo que sólo le queda la liga y la Copa para tener minutos. Pellegrini, que se vio obligado a dejar fuera a Sabaly (en enero disputa la Copa África), sí incluyó en la citada lista a Luiz Felipe y venderlo ahora no permitiría cubrir su lugar en competición europea.

Ahora la venta de Luiz Felipe está de nuevo sobre la mesa y en el Betis toca sopesar lo económico y lo deportivo. El interés general de un club todavía con el límite excedido o el de Pellegri, que ya recordó que se quedaron dos fichas libres y que, aun con Isco, recordaba que no llegó el sustituto de Canales ni incluso el que solicitó por Fekir, en el tramo final de recuperación de una grave lesión de rodilla pero al que no se lo espera hasta octubre o noviembre.