Monchi, el derbi y Felipe II: "No bebía de nuestra filosofía"

Monchi ha realizado un exhorto de resiliencia, de superación de obstáculos y de esquivar toda excusa ante el derbi de la Copa del Rey, en el campo del Betis y a partido único, de esta noche (21:30). El director general deportivo del Sevilla es quien mejor sabe con qué piezas cuenta Julen Lopetgui, que tiene un mínimo de siete bajas entre lesionados e internacionales en la Copa de África, además de algún positivo en Covid. Pero los elementos no son excusa para él y ha hecho una alegoría sobre Felipe II y la Armada Invencible.

El monarca hispano, el hombre en cuyo reinado no se ponía el sol, dicen que respondió con una evasiva cuando se encontró con el desastre de la Grande y Felicisísima Armada, como fue llamada en su momento en el Imperio Hispánico, o Armada Invencible para la historiografía general: "Yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos". Aunque la frase que sí consta documentalmente no fue la de los elementos, y sí esta: "En lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello". Es decir, todo lo contrario a una excusa. Pero la frase que ha pasado a la historia fue la primera.

Fue en 1588 cuando Felipe II mandó esta armada a invadir Inglaterra y el resultado fue la derrota, con interferencia de los elementos, como una gran tormenta en el Mar del Note, aunque los motivos estuvieron más fundamentados en la estrategia y la logística de la batalla.

"Cero excusas", es la conclusión de Monchi en su mensaje de Twitter. El Sevilla luchará contra los elementos, según dice, abogando al "dicen que nunca se rinde".

“No mandé a mis barcos a luchar contra los elementos” Felipe II,1588.Convencido de que “el Prudente” no bebía de nuestra filosofía. Contra los elementos llevamos nosotros luchando 132 años y mañana volveremos a hacerlo, va en nuestro ADN.Cero excusas.¡Dicen que nunca se rinde! pic.twitter.com/reWkhGUOMG — Monchi (@leonsfdo) January 14, 2022

Así, Monchi se desmarca de aquella famosa frase que la historia ha puesto en boca del Habsburgo cuando recibió la noticia de la derrota. El gestor técnico manda a sus futbolistas a luchar contra los hombres y también contra los elementos, a lo que se colige de su tuit. Juegue quien juegue, y con más o menos bajas, que todavía no se conocen ante el secretismo que prima en el entorno del Sevilla, sobre todo en lo concerniente a los posibles positivos en Covid.

Bajas seguras son Jesús Navas, Delaney, Suso y Lamela como lesionados, y Bono, Munir y En-Nesyri, que este viernes participaron en el triunfo de Marruecos sobre Comores en la Copa de África. Y existe la sospecha de que haya más de un positivo. El derbi de juveniles, que debía jugarse en la mañana de este sábado, ya se ha suspendido por el Covid.