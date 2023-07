El Monterrey, de viaje a España a por Canales

La directiva del Monterrey viaja a España para llevarse de vuelta a Canales. El acuerdo con el jugador es total por unos cinco millones de euros netos por temporada -firmaría tres años- y con el Betis apenas quedan unos flecos por cerrar, aunque el acuerdo es por 10 millones fijos y cinco en variables, cantidad esta última que el conjunto heliopoltano trata de elevar algo.

La directiva del conjunto mexicano fue cazada en el aeropuerto con destino a España, según confirmó el presidente deportivo, José Antonio Tato Noriega. "No diría que por completo, porque hasta que no se estampen las firmas en los documentos legales queda precisamente completada la operación, pero estamos arreglados de palabra, tenemos la firma del documento compromiso, así que estamos muy contentos" indicaba el directivo antes de partir, según recogen medios locales como ESPN y ONCE Diario, entre otros. "Falta la elaboración de los documentos legales y la firma de los mismos. Canales tiene mucha calidad. Recientemente ganó la Liga de Naciones con su selección y lo sigo desde hace mucho tiempo. No tengo dudas de su calidad y habiéndolo conocido personalmente le suma lo que un profesional y un ser humano le aporta a su equipo. Es un gran profesional en cuanto a su compromiso y lo que se cuida y es lo que un equipo como Monterrey necesita".

"Los tiempos marcaron el fichaje, porque el fútbol mexicano está desfasado de muchas competiciones, sobre todo de las europeas. Eso hacía que hubiera que esperar en unos momentos y en otras ocasiones, con la intención del Betis de retenerlo lo retrasó todo, pero lo que nos deja contentos es que Canales desde el primer momento estuvo convencido de venir", aseguró.

Canales, que llegó al Betis procedente de la Real Sociedad en el verano de 2018 libre ha disputado 207 partidos oficiales en los que ha marcado 39 goles y repartido 30 asistencias.