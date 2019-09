El fichaje de Fekir por el Betis fue la gran apuesta del club verdiblanco en el mercado estival. Una incorporación al equipo de Heliópolis de la que se habló mucho después de que en verano de 2018 su fichaje no se concretara por el Liverpool en un asunto en el que la relación entre el internacional galo y su por entonces agente, Jean-Pierre Bernés, acabó mal al filtrarse que una lesión de rodilla había echado para atrás al conjunto de Anfield.

Esto provocó cierta incertidumbre en el aficionado bético cuando se concretó la llegada del ex jugador del Lyon, pero éste, en una entrevista publicada ayer en L’Équipe, disipó la incógnita: "La rodilla está bien".Fekir deja muy claro que no hay ningún motivo para no seguir rindiendo a un buen nivel y la prueba es que sigue estando en los planes de Didier Deschamps, seleccionador galo. "Hice mi chequeo médico y el Liverpool decidió no firmarme. Querían que creyera que era la rodilla. Pero fue una excusa y los exámenes médicos aprobados en Clairefontaine (centro de la asociación de fútbol nacional francesa que está especializado en entrenar a futbolistas franceses) fueron muy claros", indica el 8 del cuadro verdiblanco, que siguió rememorando todo lo que tuvo que vivir al frustrarse su traspaso al equipo inglés: "Se contaron muchas mentiras sobre el tema. Todo lo que se dijo de mi familia nos hizo mucho daño. Pero cuando haces las cosas bien en la vida al final acabas feliz y tranquilo. Y yo a día de hoy estoy feliz y tranquilo".

De esta forma, Fekir fulmina cualquier atisbo de duda sobre su condición física, y más concretamente, sobre todo lo que se habló de unos problemas en la rodilla, y pasa ya página para centrarse en el Betis. El mediapunta zurdo no esconde su ilusión por haber elegido el equipo heliopolitano como el club en el que continuar su carrera y explicas los motivos por los que se decantó, finalmente, por venir a Sevilla para jugar en el conjunto heliopolitano: "Cuando tomé la decisión de ir al Betis estaba seguro de mi elección. Por el momento estoy bien. Me convencieron el proyecto de juego, el discurso de los dirigentes y el del entrenador".

Además, Fekir desvela cómo está siendo su integración en el Betis, club al que ya siguió el curso pasado durante varios encuentros: "Había seguido algunos partidos del equipo la temporada pasada y eso me motivó mucho para unirme. Es un club muy familiar y me han acogido muy bien".

A nivel táctico y técnico, Fekir analiza las diferencias que se ha encontrado en el fútbol español, con respecto a la forma en la que se juega en Francia: "Es un juego diferente al de Francia, mucho más técnico. Eso me beneficia un poco más. Estoy convencido a nivel humano y deportivo. Es lo que cuenta".

Por último, el futbolista verdiblanco también deja claro que siempre tenía en mente la posibilidad de recalar en el fútbol español, algo que le seduce de cara a seguir mostrando todo el fútbol que lleva dentro, con la sensacional pierna izquierda que tiene: "La Liga es un campeonato que siempre me ha atraído y tengo la oportunidad a día de hoy de evolucionar en un club familiar. He encontrado la motivación que puede que me faltase el año pasado".