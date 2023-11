Del "no estuvo mal" de Isco al físico poderoso de Abde

Goleada bética en la Liga Europa para encarrilar la clasificación y un único pero para Pellegrini y todos los suyos por la lesión final de Claudio Bravo en el gol del Aris Limassol. Pero fueron muchas más las cosas positivas que las negativas.

Isco | Es magia sobre el campo y surgió ese taconazo de espuela

Pellegrini le dio descanso en el equipo inicial, como era lógico, pero tuvo que recurrir a él, Guido Rodríguez y Ayoze en el minuto 59 para acabar con el intento de rebelión del Aris. Fue efectivo el triple cambio y no tardarían en ensancharse las diferencias. Pero, además, su presencia siempre trae aparejada la posibilidad de la magia. Fue objeto de un penalti, pero su detalle más brillante fue ese taconazo de espuela para el gol de Abde. “No estuvo mal”, dijo con una sonrisa después.

Abde | Se le elogia la habilidad, pero su físico es increíble

Cuando alguien es requerido para que opine del fútbol de Abde seguro que destaca inicialmente su habilidad, su capacidad para superar al rival en el uno contra uno e irse de él. Pero su acción después del pase de espuela de Isco fue impresionante también por el aspecto físico. Llevaba 94 minutos sobre el césped y con la pelota en conducción dejó muy atrás a Yago, el defensa que lo perseguía.

Borja Iglesias | Picó el balón con calidad para su primer gol

No estaba siendo el mejor año para el gallego, que no había sido capaz de romper su sequía en un partido oficial hasta este encuentro. Pero Pellegrini siempre le valora su capacidad para presionar, para soltar el balón al primer toque para las llegadas de sus compañeros. Sin embargo, el delantero siempre vive del gol y Borja Iglesias estuvo muy hábil para ir al desmarque y picar con sutileza, con calidad. Lástima que no pudiera repetir en la jugada inmediatamente posterior, hubiera sido un chute de confianza aún mayor para él.

Claudio Bravo | Un problema muscular y aun así salvó el 3-2 al final

Con el Aris Limassol celebrando el tanto de Kokorin y yéndose rápido hacia el centro del campo para intentar la proeza, Claudio Bravo ya se echó la mano a su musculatura, el chileno había notado un pinchazo en los isquitibiales en su salida hacia Bengtsson previa al pase. Evidentemente lesionado, sí fue capaz de sacarle un remate a Gomis que pudo ser el 3-2 y problemas.