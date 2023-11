Pellegrini: "Lo de Claudio Bravo es preocupante"

Con el rostro cariacontecido por lo ocurrido al final del encuentro, por la preocupante lesión de Claudio Bravo, Manuel Pellegrini mostró su preocupación por lo que puede ser una contractura de su portero titular con el derbi a la vuelta de la esquina. En tres días parece complicado que se recupere y Fran Vieites puede ser titular en Nervión, un partido "en el que no hay favoritos".

"Hicimos un primer tiempo completo y arrancamos mal la segunda parte, aunque nos metimos en el partido y aseguramos el resultado con más goles. Lo peor fue el final del partido, porque sufrimos problemas en forma de lesiones que a ver cómo solucionamos de aquí al domingo", avisaba el técnico heliopolitano, que apuntó también las molestias que sufrió Pezzella y por las que fue sustituido también.

Pellegrini introdujo antes a tres titulares como Isco, Guido Rodríguez y Ayoze para retomar el control del juego perdido tras el 2-0. "El equipo no estaba llegando y necesitaba enchufarse y tener la posesión del balón", explicó.

"Hubo que sacar a Pezzella, también con algunos problemas, y a ver cómo está Claudio Bravo. Parece preocupante, pero a qué pasa de aquí al domingo porque sintió una molestia y puede ser una contractura", aseguró sobre el meta, antes de señalar que "en los derbis no hay favoritos". "El favoritismo en los derbis no existe y menos jugado en la casa del rival. Iremos a jugar como lo llevamos haciendo semana tras semana, tratando de imponer nuestro estilo de juego. Es verdad que el rival no pasa por su mejor momento, pero un derbi siempre es distinto y una acción puede cambiar el partido", avisó.

No le gustó, sin embargo, que Isco le cediera el penalti a Fekir, por mucho que el gesto fuera especial: "Significaba mucho para Fekir marcar tras la larga lesión, pero saliendo del campo frío, tras calentar..., era un riesgo era importante. Fue un error, pero con el partido parecía controlado aunque después encajamos el 3-1 y actos seguido pudo hacer el Aris Limassol el 3-2. Hay que asegurar los partidos", finalizó.