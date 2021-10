Borja Iglesias vuelve a estar en el punto más alto y Canales viene de camino

La mayoría de los futbolistas béticos participaron en la exhibición contra el Valencia gracias a un fútbol a una velocidad de vértigo y buscando siempre la portería del rival. Manuel Pellegrini era preguntado por William Carvalho, que tuvo el timón de mando con brillantez, pero no menos importante fue la aportación de un Borja Iglesias que vuelve a estar en el punto más alto y de un Canales que demostró que está cerca de volver a ser el mejor Canales.

Borja Iglesias | Necesita muchísimo tener a tope la autoconfianza y ahora goza de ella

Ya ha quedado reflejado en este apartado en alguna ocasión, Borja Iglesias tal vez el prototipo de futbolista persona, por encima del jugador, y por ello le afecta demasiado todo tanto para lo bueno como para malo. Está al 200 por ciento de autoconfianza ahora mismo y lo intenta todo. Y le sale, porque es muy bueno.

Canales | Fue la mejor noticia para el Betis y no es exagerar

Después de un cuatro a uno con semejante exhibición de fútbol muchos podrían pensar que es una exageración que alguien afirme que la mejor noticia estuvo en Canales, que encima no fue el autor de ninguno de los cuatro goles. Pues fue así, porque el cántabro se acercó a su nivel con sus aceleraciones y sus pases de gol, y es una gran noticia.

Claudio Bravo | Muy por encima de la indecisión en el 2-1

Se le puede achacar cierta falta contundencia en la acción que dio lugar al 2-1 porque tal vez ahí un portero le tiene que volar, en sentido metafórico siempre, la cabeza al rival, pero ni siquiera eso puede afear su actuación. El chileno le hizo una parada salvadora a Jesús Vázquez en el minuto 4 y siempre estuvo acertado cuando llegó el Valencia arriba.

Fekir | Esta vez no llegó a marcar, pero es que genera tantas cosas para los suyos...

Ya no es extraño que no sea el autor material de los goles de este gran Betis. Esta vez se lo impidió Cillessen con un paradón que se fue después al poste, pero hace tantas cosas bien que tampoco llama la atención que no sea un consumado goleador. Le dio el 3-1 a Pezzella y sacó a todos los rivales de su zona.