Pellegrini: "La Champions se decidirá por pocos puntos"

No quiere Manuel Pellegrini que nada ni nadie desvíe la atención de su equipo respecto al objetivo principal en esta recta final del campeonato: centrarse en cada partido. Y lo más importante para el técnico ahora es pensar en el Osasuna. No en la despedida de Joaquín, las palabras de Juanmi y la situación de Canales y así lo expresó en la previa del encuentro en El Sadar.

Canales está en la convocatoria y viajará a Pamplona, "pendiente de lo que pueda suceder con él en las próximas horas". "Me sorprende de un hecho con tan poca importancia haya tenido tanta trascendencia", dijo sobre la situación del cántabro, que "no es la ideal, pero es un profesional y se está entrenando igual que cuando puede jugar. Ha hecho entrenamientos muy intensos en la semana y mentalmente está capacitado para aportar lo máximo", indicó.

Quedan nueve jornadas y el Betis sigue vivo en la lucha por la Liga de Campeones, cuya clasificación se resolverá por "pocos puntos". "Quedan 27 puntos y hay que sumar el máximo. Esto no va a terminar hasta que las matemáticas lo digan y será una competencia intensa entre varios equipos", afirmó el técnico chileno. "Se decidirá todo por pocos puntos. No sólo los puestos de Europa, también los de descenso", dijo el entrenador bético, que añadió: "No le doy importancia a jugar antes o después. Sabiendo los resultados de los rivales o no la exigencia debe ser la misma. A estas alturas no hay rivales más fáciles o complicados, porque los de abajo se juegan mucho", apuntó.

Cuestionado por Juanmi, Pellegrini explicó que "no está en la lista porque tiene fiebre". "No tiene problemas personales más allá del que tienen los futbolistas que no juegan todos los partidos. Juanmi ha sido muy importante y sigue siéndolo. En la temporada hay muchos partidos y lo que dijo fue una realidad. El fútbol es presente y los presentes van cambiando y la exigencia de cada jugador es estar al máximo en ese presente para ayudar. No le vi mala intención", aseguró el técnico.

No desveló Pellegrini si volverá a apostar por William Carvalho en una posición más adelantada como ante el Espanyol, ya que "los partidos son distintos y las formaciones también". "William Carvalho nos aportó mucho en ese puesto, pero ya veremos cuál es el mejor equipo ante Osasuna", destacó el protagonista, que valoró positivamente la temporada del rival: "Viene haciendo muy buenas campañas. Nos eliminó en la Copa del Rey en un partido extraño, pero está en la final por merecimientos propios y con un juego muy definido desde hace tiempo que no es fácil de contrarrestar. Será un partido difícil, porque todavía tiene mucho por lo que luchar".

Otro de los nombres propios a los que se refirió fue el de Joaquín, que vivió el jueves "una despedida muy emotiva, pero no es el final aún. Tiene nueve partidos por delante y mucho que aportar y vamos a buscar el beneficio del Betis. Él está entrando porque lo está haciendo muy bien, no por el récord", matizó el preparador heliopolitano, que no quiso hablar del futuro de Ayoze porque hay que "centrarse en ganar al próximo rival". "Ya veremos lo que sucede con él y otros. Lo importante ahora es estar centrados en los partidos que nos quedan", aseguró el técnico, quien apuntó que Pezzella entró en la convocatoria y "está para jugar", no así ni Sabaly ni Víctor Ruiz, que siguen recuperándose: "No creo que estén para jugar la próxima semana, aunque sí para empezar a trabajar con el grupo".