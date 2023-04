El emotivo discurso de Joaquín: "Joaquín se va, pero el Betis se queda"

El Betis ha brindado un bonito reconocimiento a Joaquín Sánchez tras el anuncio de su retirada, y las lágrimas han aparecido en el capitán verdiblanco al salir a tomar la palabra y dar un emotivo discurso.

Antes que nada, Joaquín ha tenido palabras para Luis Márquez, ex jugador del Betis recientemente fallecido: "Quería tener un recuerdo para Luis Márquez, recientemente fallecido y un abrazo a toda la familia. Toda la familia bética estamos junto a ellos. Descanse en paz".

Seguía Joaquín analizando su etapa: "Llega el momento de comunicar lo que todos conocéis. Lo que resta de temporada será mi última como jugador profesional. Es difícil desprenderme de lo que ha formado parte de mi vida. Mi vida entera. Pero cuando llega ese momento tienes que tomar la decisión convencido de que es lo mejor. Antes era pronto y después tarde. No habría querido que llegara jamás. Siempre buscaré la forma de aportar cosas al club de mi vida. ¿Cómo ha pasado tan rápido Dios mío? No es una triste despedida, aunque sé que hoy me puede la emoción. Me llevo recuerdos maravillosos que sólo me podía regalar el fútbol. Esto no es un adiós, es una etapa que se acaba y empieza otra. Te bajas en una estación y te subes en otra. Otro tren, como aquel con las mismas ganas que aquel niño de El Puerto que cogía todos los días un tren con la ilusión de algún día de vestir la camiseta de las 13 barras. Hoy echando la vista atrás me doy cuenta de que no fue fácil. Muchos se quedaron en el camino. Años después, ya consolidado en la cantera recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez me subía a la primera plantilla. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos. Soy jugador del mejor equipo del mundo (aplausos lágrimas). 23 años dan para mucho y he vivido casi todo. Momentos buenos y otros menos buenos, pero me quedo sólo con lo bueno que ha sido mucho. Me siento feliz. Muy feliz. No entiendo el fútbol sin alegría. El fútbol es mi vida. Sé que mi carácter y mi forma de entender esto me ha pasado factura en algún momento, pero como dijo Curro Romero “como ser humano no me traiciono”. Yo soy así. Me he podido equivocar en algún momento y si es así pido disculpas a quien hubiera podido ofender. De corazón os digo que no me arrepiento de nada. Disfruto de mi carrera con respeto. Quiero terminar con agradecimientos".

También Joaquín ha tenido palabras de agradecimiento: "Empezando por todas aquella personas que me apoyaron y creyeron en mí y me dieron aliento. A todos mis compañeros de equipo y a todos los que han formado parte de los distintos cuerpos técnicos. Gracias a todos los medios de comunicación y profesionales, recuerdo especial para los que ya no están. Son parte inseparable de esta bendita locura llamada fútbol. Gracia Ángel, José Miguel, Ramón, Federico y resto del consejo. A todos los empleados que forman parte de los departamentos del club y que hacéis que el Betis esté transmitiendo ya esa ilusión de futuro que tanto necesitamos, a todos mis compañeros de la actual plantilla y al cuerpo técnico. Momentos especiales como el título de Copa. Gracias a todos los aficionados de España por el cariño que percibo en cada estadio, calle o rincón del país. Habéis sido parte de mi bonita historia y como profesional nunca podré agradecer tanto efecto. Agradecimiento eterno a mi afición bética. Fiel donde las haya. Única, sufridora y alegre. La del Manquepierda. A la que me debo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida. A mi representante Eduardo. A mis querido padres. A mi tío El Chino: "Te quiero tito". Muchas gracias por todo. Y a mi mujer y mis hijas". Abrazos de su mujer e hijas al portuense.

"Me marcho con la pena que arrastra el momento, pero con la tranquilidad que te da la sensación de que cumplí con mi deber co0mo profesional. He dado todo lo que tenía hasta el día de hoy. A partir de ahora me toca aportar de otra forma. Aquí estaré como siempre porque Joaquín se va, pero el Betis se queda, es eterno. Y de mi corazón no se irá nunca. Viva el Betis", concluyó el gran capitán verdiblanco con el aplauso de todos los presentes.