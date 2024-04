El PP pide formalmente la comparecencia de Sánchez en la comisión Koldo del Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que el Grupo Popular ha registrado la comparecencia en el Pleno Congreso de Pedro Sánchez ante la "ausencia de explicaciones" de "un presidente acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno". Dicho esto, le ha avisado que también están dispuestos a ir a Europa y salir a la calle a "defender la libertad" y "frenar los atropellos" que, a su juicio, pretende el jefe del Ejecutivo.

"Sánchez entregó la igualdad de todos los españoles para conseguir la presidencia del Gobierno y ahora va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en la Presidencia. No hay límites ni en su ambición ni en sus ansias de poder. Eso sí, un poder sin control", ha denunciado Feijóo, para añadir que todo obedece a su "miedo a perder" la Presidencia del Gobierno.

En una reunión con sus diputados y senadores en el Congreso, Feijóo ha "reeditado" el "compromiso" del PP "con los valores democráticos y constitucionales de España" y ha dicho a los suyos que deben ser "contundentes" ante lo que está ocurriendo porque Sánchez "parece dispuesto a colocar un ladrilló más en el muro que anunció en su investidura". "Y no podemos permitirlo", ha aseverado.

Eso sí, le ha avisado que el PP no se lo va a permitir. "No le va a salir bien. No tuvo durante estos cinco días la respuesta que esperaba y tendrá por delante la respuesta que merece la defensa de la libertad a la que este país no está dispuesto a renunciar", ha aseverado.

Feijóo ha avanzado que el PP acaba de registrar en el Congreso, ante la "reiterada ausencia de explicaciones" de Sánchez, una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Y ha avisado que si sus socios le protegen, "comparecerá ante el Senado" y tendrá que "dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar" a las preguntas de la oposición.

Asimismo, ha dicho que el PP no va a permanecer "impasible" ante el "uso partidista" de las instituciones por parte del Gobierno de Sánchez. Por eso, y tras asegurar que la "manipulación" del CIS de esta semana es "intolerable", ha adelantado que su partido presentará esta semana una denuncia ante el uso "contrarios al interés general" que, a su juicio, se está produciendo con este organismo que preside el socialista José Féliz Tezanos.

Feijóo ha compartido su "preocupación" con Weber y Von der Leyen

Además, ha asegurado que ha conversado con el presidente del PPE, Mandred Weber, y con la presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE, Urusula von der Leyen, con los que ha compartido su "preocupación" "ante las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades básicas" que se están produciendo en España".

"Y por eso es reconfortante que nos hayan transmitido su apoyo incondicional al Estado de Derecho en España", ha finalizado, recordado que Sánchez solo tiene que mirar cómo "reaccionó" Europa "ante Polonia cuando el Gobierno intentó controlar al Poder Judicial".

Finalmente, y ante esa necesidad de proteger el Estado de Derecho ante la "deriva populista" de Sánchez, se ha mostrado dispuesto a salir de nuevo a la calle con los españoles. "Él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle. Nos volveremos a ver en la calle defendiendo la libertad", ha afirmado.