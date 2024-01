Pellegrini: "Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío"

Manuel Pellegrini habló en la previa del duelo copero ante el Alavés asegurando que quedar apeado del torneo "sería malo", pese a la mala suerte de quedar emparejado en el único cruce entre equipos de Primera posible, aunque aseguró que el equipo está "convencido" de sus posibilidades y con ganas de revertir los últimos malos resultados tras la derrota en Vigo.

Antes, incluso, analizó la primera vuelta liguera, que cerró perdiendo con el Celta. Suma 28 puntos, una puntuación "parecida a la de años anteriores" y cerca de la media que ha permitido jugar competiciones europeas otras campañas, el objetivo para esta temporada: "Las sensaciones son encontradas. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Partiendo de las estadísticas, teníamos que ganar para superar los 30 puntos y estar en la media que al final ha llevado otras veces a Europa, pero no lo hicimos, aunque nos mantenemos cerca de esos puestos. Es verdad que perder uno de los últimos 14 partidos es positivo, pero sacar 4 puntos de los últimos 15 es malo, pese a haber jugado con rivales de la zona alta, empatar en Almería con un jugador menso o perder con el Celta en el minuto 98", analizó el técnico.

"Estamos en la línea futbolística que queremos y tenemos que mejorar el porcentaje de puntos en la segunda vuelta si queremos clasificarnos para Europa League. Quizás nos hemos puesto objetivos más altos de los que indica nuestra realidad, pero así hemos conseguidos los éxitos años atrás", apuntó el chileno, que de momento no piensa en el mercado invernal, pese a que se presenta intenso para el Betis: "No he tocado el tema del mercado, porque estanos centrados en estos partidos que tenemos. Ya veremos cuál es la realidad económica del club y lo que nos ofrece el mercado de acuerdo a esa realidad", avisó el entrenador, que añadió: "No he hablado nada los directivos ni con Ramón Planes de lo que pueda llegar o los que se puedan ir, pero entiendo que si viene alguien por cualquiera con una oferta buena el club tiene que vender", afirmó.

Aparcada la liga, toca la Copa del Rey, cita a la que "el equipo llega bien". "En la Copa del Rey todo son finales, porque o sigues o te vas para fuera. El grupo está en condiciones de clasificarse para la ronda siguiente. A los Reyes Magos les pediría primero ganar al Alavés y ya veremos cómo se desarrolla el mes de enero", dijo el preparador verdiblanco, que añadió sobre el duelo: "Quedarse fuera de la Copa sería malo. El sorteo no nos favoreció, peo si queremos aspirar a más hay que dar la cara. Todo lo que sea no continuar en un torneo siempre es malo, pero el equipo está preparado", indicó, dejando claro que de poco sirve el partido de la primera vuelta que acabó 1-1 ni el hecho de que sui Betis no haya perdido en Mendizorroza nunca: "Las estadísticas del pasado no sirven para el partido siguiente. Será un encuentro parejo y complicado, porque el alavés viene de empatar haciéndolo muy bien ante el Real Madrid y la Real Sociedad. Tenemos que hacer un buen partido para clasificarnos", sentenció.

Pellegrini se refirió también a tres nombres propios. Uno el de Fekir, que lleva una semana trabajando con normalidad y "estará en la convocatoria". Otro el de Borja Iglesias, al que espera "recuperar": "El primer año de Borja fue muy malo y después lo recuperamos. Ha tenido un bajón y él es consciente de cómo está rindiendo. Esperamos recuperarlo, porque al equipo le están faltando goles", indicó. Finalmente se refirió al fichaje de Johhny Cardoso, que todavía "necesita tiempo para adaptarse". "Viene de 15 días o tres semanas de parón tras acabar la liga allí y debe adaptarse al grupo y a la liga española. Ese puesto está bien cubierto y no tenemos prisas para integrarlo", puntualizó.