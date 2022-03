Pellegrini: "No hay una competición por encima de otra"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo de Liga Europa ante el Eintracht, en la que el técnico ha señalado que no le otorga mayor relevancia a ninguna competición y que tratarán de buscar una victoria para seguir en la competición europea. Además, Pellegrini ha indicado que Álex Moreno, Bellerín y Guardado no llegan para el partido y que Canales está realizando un esfuerzo para estar disponible.

"Es un rival difícil, que juega ofensivamente, que marca goles habitualmente. Esta temporada no está en los puestos avanzados, pero ganó su grupo invicto en la Europa League. Sabemos que tenemos que hacer un buen partido, primero defensivamente, y luego en casa, sabiendo que es un partido de 180 minutos, vamos a salir a ganar desde el primer minuto", ha comentado Pellegrini, que no cree que su equipo tenga un bajón físico o mental: "Lo veo muy fuerte en todos los aspectos y es lo que nos ha permitido tener a todo el plantel comprometido y seguir en las tres competiciones. El prime tiempo y hasta los 60 minutos contra el Atlético hicimos un gran partido, y también en lo físico. Más allá de gol casi que no pasó de la cancha del primer tiempo. Con el 2-1 empezamos a aflojar mentalmente, pero veo al equipo sólido en ese aspecto".

Prioridad

"Nunca nos planteamos un objetivo al inicio, hoy día tampoco. Lo más importante en el Eintracht, que es el de mañana, vamos a dar un paso para seguir en la Europa Legue. No hay una competición por encima de la otra, ni jugadores pensando en la final de la Copa. Estamos centrados en mañana y en seguir en la Europa League".

Joaquín

"Ha tenido un buen rendimiento toda la temporada, ha tenido un par de lesiones que le ha impedido tener continuidad, pero ha sido un factor decisivo sobre todo en la Europa League. Jugando los jueves se le complican los domingos. Lo veo con todas sus cualidades intactas, pensando en mañana y ya veremos el tema de su renovación. Estamos todos centrados en seguir en la Europa League".

Rival

"Espero un partido de dos equipos abiertos, más creativos que destructivos y que salen a buscar el partido desde el comienzo. Van a venir a presionar como lo hacen en la liga alemana o en Europa y tendremos que estar muy atentos defensivamente y luego estar creativos para intentar ganar el partido en nuestra casa".

¿Clave ganar?

"Derminante, no, pero importante, sí. Lo dije cuando nos trajimos el triunfo ante el Zenit o el Rayo, siempre es bueno ir al segundo partido habiendo ganado el primero. Cada gol va a ser importante, ojalá podamos tener un resultado positivo, pero igual se va a decidir en Alemania".

Final

"Si somos capaces de ganar al Eintracht habríamos dado un paso importante, pero faltarían dos más. No se puede pensar en algo irreal, como una final, y sí algo factible, que es ganar mañana".