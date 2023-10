Pellegrini: "La convicción en lo que hacemos es lo que nunca perdemos"

Manuel Pellegrini no quería dramas antes del partido. Siempre dijo que estaba contento con lo que había visto aun con los errores y la falta de gol, pero la eficacia cambió en un partido "muy completo"

"Siempre es necesario ganar. Nunca es bueno perder, pero pero de ahí a dramatizar no era lógico. Había cosas que mejorar e hicimos un partido completo haciendo los goles que en su día evitó el portero del Cádiz. Tras empatar ese encuentro y en Granada no era para hacerse el harakiri. Sabemos lo que hacemos y seguiremos ahí si cambiar lo que nos ha llevado hasta aquí los últimos tres años", explicó el chileno, que sabía que su equipo "no venía con buenos resultados, pero n me había dejado disconforme lo que había visto".

El preparador heliopolitano se mostró muy satisfecho, "porque el equipo respondió ante un rival complicado". "En defensa y en ataque jugamos con intensidad y fuimos contundentes haciendo los goles que otros días nos faltaron. Nunca tuvimos dudas en lo que hacíamos y no íbamos a cambiar el sistema por un par de resultados que no fueron los que queríamos", afirmó Pellegrini, quien incidió en que "los resultados tienen muchas variables, lo que no se puede es perder el funcionamiento del grupo". "La convicción es lo que no se puede perder", aseguró el Ingeniero, que volvió a apostar por Assane y el jugador le devolvió la confianza con otro gol: "Habíamos dominado el primer tiempo sin dejar ocasiones al rival. Nosotros tuvimos una buena producción ofensiva, pero nos faltaba marcar y por suerte Assane lo hizo".

"Me alegro por Assane. Lo estábamos siguiendo y lo integramos en el primer equipo y está respondiendo muy bien. Si va a continuar en el primer equipo o no depende de él y de su rendimiento. No nos fijamos en nombres o en edad, sino en rendimiento. Lo importante para mí es seguir exigiéndole y que mantenga su nivel. No quiero que se crea que por marcar dos goles está todo hecho", aseguró.

Además el técnico bético explicó el motivo del cambio de Marc Bartra, que tiene "un tendón del tobillo que se le inflama". "Espero que pueda jugar el próximo partido ante el Sparta de Praga", indicó.

"Si analizamos el primer tiempo creo que Claudio Bravo apenas actuó por lo que jugamos mucho en campo contrario creando un importante volumen ofensivo. En el segundo tiempo fue parecido, salimos a buscar la portería contraria e hicimos dos goles más. Como equipo trabajamos bien, porque el primer tiro a portería del Valencia fue en el minuto 80. Marcar tres goles también indica que fue un partido completo por nuestra parte", analizó el chileno, que fue claro sobre otro nombre propio: "Este equipo sin William Carvalho es peor equipo que con William Carvalho. También esperamos a Fekir. Serán un gran aporte para el grupo", aseguró.

Por último Pellegrini explicó de qué habló con el colegiado al final del encuentro: "Le pregunté sobre la expulsión del jugador del Alavés ante el Osasuna. El atacante controla mal y pierde la posesión del balón que casi la tiene el portero, pero le tocan por atrás y lo expulsaron al ser el último hombre. Discutía si era roja o no. Creo que son acciones que los árbitros deben analizar entre ellos. Quería conocer el criterio", indicó.