Con el objetivo de acercarse más a Europa afronta Manuel Pellegrini el duelo entre el Betis y el Granada de este lunes. El técnico verdiblanco se ha mostrado satisfecho con el rendimiento que viene ofreciendo su equipo, aunque su aspiración es rematar la temporada con esa clasificación europea que tiene en su mano.

"Al equipo lo veo muy bien, nos hubiera gustados sumar más puntos, pero los demás también pierden. Llevamos una línea definida que nos permite pelear por Europa, hemos recuperado muchos puntos con el Villarreal y la Real. Esos empates no nos han perjudicado, y sí nos permiten seguir peleando por un puesto en zona europea que tiempo atrás no se imaginaba. El equipo está entero física y mentalmente para pelear hasta la ultima fecha. Ya veremos hasta cuánto puntos nos permite llegar y dónde nos quedamos", ha indicado el técnico, que reparte la responsabilidad sobre la falta de gol del equipo: "Hemos tenido ocasiones claras para ganar los partidos que empatamos, son momentos que pasan en todos los equipos. Hay un poco de cada cosa, necesitamos más eficacia, pero también crear más ocasiones. Trabajamos para mejorar la parte ofensiva como la defensiva".

Sobre los resultados de los rivales, Pellegrini ha admitido la importancia del empate del Athletic, aunque en su mente sólo está que gane su equipo. "Siempre es importante que los rivales pierdan puntos, es lógico estar pendiente de estas cosas, pero la base nuestra son nuestras actuaciones. Hemos logrado hacer en la segunda vuelta una nivel altísimo pese a algunos empates. El equipo ha demostrado una dinámica muy buena y estamos pendiente de poder rematarla. No queremos depender de los otros resultados y sí de ganar nuestros partidos", ha señalado el técnico bético. "Los partidos normalmente los evalúo después de jugarlos. Si hacemos un gran partido, somos superiores y empatamos no puedo quedar conforme. Si es igualado y no somos capaces de superarlo, quedo mas conforme empatando que perdiendo. Pero quedan 12 puntos en disputa, y vamos a salir en busca de los tres puntos. Sería difícil descontarle los 5 puntos a la Real si no ganamos", ha añadido el chileno.

Sobre el Granada, Pellegrini también ha advertido de su dificultad. "Será un partido muy complicado, ha hecho un estilo de fútbol que incomoda a los rivales. Aprieta mucho, tiene jugadores ofensivos importantes y es un rival físico. Tenemos la obligación de ganar si queremos seguir. Si les ganamos marcaremos una diferencia importante con los que vienen detrás. La manera de clasificarnos es ganar nuestros partidos y tener un colchón importante para los tres últimos. Hay que hacer un partido completo en lo físico y en lo táctico", ha señalado.