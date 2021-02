Pellegrini: "Lo de Fekir es muscular, puede tener mínimo dos semanas"

Aun con la satisfacción por los tres puntos, se le preguntó a Manuel Pellegrini por lo que inquieta ahora al bético, la lesión de Nabil Fekir: "Tuvo un problema muscular y salió rápido para que no se le agravara, veremos el lunes pero será mínimo un par de semanas. Con su salida del campo lo acusamos en el volumen ofensivo, veremos pero parece una lesión muscular. Consideramos que por él tenía que salir Tello, lo habíamos visto más compelto durante la semana".

Y también entró a analizar un asunto controvertido en este betis, el lanzamiento de los penaltis: "El que patea es el que tiene el riesgo de poder errarlo, Sergio es especialista, no lo convirtió pero hizo un buen partido. Va a seguir siendo el encargado de tirarlos".

Sobre la franca mejoría de Borja Iglesias, comentó: "Borja entró bien. Me alegro mucho por él, pero más que inclinarme por un nombre, me inclino por el bloque completo. En el momento que las cosas no le salían seguía trabajando con mucha intensidad, los jugadores tienen sus ciclos. Pero en este momento el grupo, el plantel, es lo importante para lo que estamos consiguiendo".

Y diseccionó el juego: "En los primeros 20 minutos tuvimos dos ocasiones muy claras, luego el Getafe cortó muchas jugadas y tuvimos paciencia para seguir buscando. En la defensa no acometimos ninguna acción ofensiva de ellos. Llegó el primer el penalti, un par de ocasiones y finalmente pudimos ganarlo. Hay que valorar que tenemos otra portería a cero, fuimos equilibrados, compactos y superiores al Getafe".

Considera la sexta plaza "anecdótica a estas alturas". "Hemos podido descontar una cantidad importante de puntos, hay que jugar como una final los catorce partidos que quedan", resaltó el chileno.

Insistió en la palabra "grupo" como clave de la mejoría: "Hemos jugado una cantidad de partidos importante y cuatro o cinco cambios de partido a partido y el plantel al completo está con la responsabilidad de sacar esto. Ahora vamos a Cádiz, es un rival difícil que está en una situación complicada, como el Getafe".

Acabó hablando de las dos tarjetas amarillas tan seguidas de William Carvalho: "Son decisiones arbitrales, no me gusta cuestionarlas, hay que aceptarlas, así como la cantidad de faltas que hizo el Getafe".