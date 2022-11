Los elogios de Pellegrini a Gallardo y Demichelis

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, atendió en Mendoza, donde el cuadro verdiblanco disputa esta noche (21:00, Betis TV) un amistoso ante River Plate, a los medios argentinos desplazados a cubrir el que será el último partido de Marcelo Gallardo al frente del cuadro franjirrojo, en donde es toda una institución por los logros conseguidos como jugar y, sobre todo, como entrenador.

Pellegrini dirigió a River Plate entre 2002 y 2003 y allí coincidió con Marcelo Gallardo, que volvía a Argentina tras su primer paso por el fútbol europeo, cuando jugó en el Mónaco. Y a esto se refirió el preparador vediblanco: "Lo dirigí a Gallardo en el último año que estuve en River, él volvía de Europa. También me pareció un jugador que iba a ser técnico. Siempre interesado en todos los aspectos. Estuvo conmigo en el Manchester City conversando de fútbol".

Sobre la trayectoria del Muñeco Gallardo en River, como técnico, Pellegrini resaltó su gran labor: "Me alegro mucho por él, por las ocho temporadas que hizo en River. Por todo lo que logró. Es un técnico que demuestra en el campo sus mismas cualidades que tuvo como jugador. Fue un jugador excepcional".

Una vez se cierre la etapa de Gallardo en River Plate, todo hace indicar que Martín Demichelis será el encargado de dirigir al equipo del Moumental. El ex jugador argentino militó a las órdenes de Pellegrini tanto en el City como en el Málaga y el chileno lo quiso en su cuerpo técnico para el Betis, pues lo ve muy preparado: "Tuvo muchas posibilidades de venir al Betis conmigo, después el Bayern por su capacidad como técnico no lo dejó salir. Si es el técnico elegido, no cabe duda que River eligió al mejor para reemplazar a un gran técnico, con la trayectoria que tuvo Marcelo Gallardo".

Palabras de elogio de Pellegrini para Marcelo Gallardo y Demichelis en la previa de un partido muy interesante dentro de la gira que el Betis va a realizar por Argentina y Chile aprovechando el parón por la disputa del Mundial de Catar.