El Betis de Pellegrini afronta una prueba de fuste en el adiós del 'Muñeco' Gallardo

El calificativo de “bolo” se queda un tanto corto para calificar el partido que hoy, a partir de las 21:00 hora española, va a disputar el Real Betis Balompié con el mítico equipo de la banda sangre, River Plate. No será en el Monumental enclavado en el barrio de Belgrano, al norte de Buenos Aires, sino en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Y aunque no haya puntos ni una eliminación en juego, se espera gran animación en unas gradas que pueden albergar hasta a 40.000 personas. El motivo, que se despide el último entrenador triunfal de River, Marcelo Gallardo. Y el Betis como testigo directo en su propósito de no perder la forma cuando retorne la Liga el 31 de diciembre, con la visita del Athletic Club al Benito Villamarín.

Tras ocho años y medio, y la obtención de 14 títulos, que lo convirtieron en el entrenador más ganador de la historia de River Plate, el Muñeco Gallardo dirá adiós al elenco Millonario en el primero de los tres compromisos béticos en su gira por Argentina y Chile.

Luego vendrán los dos partidos seguidos de los béticos ante el Colo Colo chileno, en la medianoche del miércoles al jueves el primero, y el sábado 19 el segundo antes de regresar a Sevilla.

El encuentro de esta noche es parte de un torneo internacional que también disputa el Colo-Colo. El miércoles, el equipo bonaerense se impuso por 3-4 a los chilenos como visitante con dos goles del colombiano Miguel Borja y otro de Pablo Solari. Dos jugadores que llegaron al club en el último mercado de fichajes.

A semejanza de lo que ya se vislumbra que puede ocurrir en el Atlético del Cholo Simeone, River Plate ha cerrado un ciclo glorioso con Gallardo. En 2022, el acérrimo rival de Boca Juniors no ganó ningún título ni llegó a instancias decisivas de los torneos.

En la liga fue tercero con 47 puntos, a cinco de Boca. En la Copa Argentina fue eliminado en los cuartos de final por el luego campeón Patronato y en la Copa Libertadores cayó ante Vélez en los octavos de final. Sin embargo, obviamente ningún hincha riverplatense se alegró cuando Gallardo anunció, a mediados de octubre, que éste sería su último año en el club.

Con Gallardo en el banquillo, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021.

Tampoco va a ser un partido amistoso más para el chileno Manuel Pellegrini, que estuvo al mando de River Plate de 2002 a 2003 y ganó el Clausura 2003 (la liga local). Esta noche, el objetivo bético es claro: no perder la tensión competitiva e ir probando a la camada de chavales del filial.