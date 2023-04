De Pellegrini a Gordillo, pasando por don Aurelio y Susana, el desglose más personal de Joaquín

El acto organizado por el Betis en su ciudad deportiva Luis del Sol para rendir el merecido homenaje a Joaquín tuvo la participación de muchos actores principales del Betis actual, empezando por Manuel Pellegrini, y también de figuras destacadas del pasado, entre las que destacaron Esnaola, Rafael Gordillo, Alexis y su inseparable Juanito, que llegó a compartir piso con el portuense. "Menos mal que nos separamos, porque si no ninguno de los dos habríamos llegado a donde hemos llegado", bromeó Joaquín sobre su gran amigo.

La primera figura destacada en el acto, que conducía con sapiencia el periodista Juan Bustos, fue Manuel Pellegrini. El entrenador chileno, que ha tenido a Joaquín tanto en el Betis como en el Málaga, ha estado insistiendo para que no se retirara el capitán hasta el último momento, según reconoció el propio Joaquín durante la rueda de prensa posterior.

Pellegrini y seis años inolvidables

Las palabras del técnico fueron de agradecimiento y de realce de la figura del futbolista. "Joaquín está teniendo la despedida que se merece. En España ha sido imborrable para todo el mundo. He tenido la posibilidad de ir a muchos clubes y entrenar a muchos jugadores, pero he tenido la fortuna de poder dirigir a Joaquín en dos etapas. En Málaga fue inolvidable. Fueron tres años que parecían imposible de igualar en una etapa y lo he podido repetir aquí en el Betis. Los líderes manejan los vestuarios y Joaquín es un líder donde ha estado. Ha contagiado calidad, ambición. Son seis años inolvidables en mi carrera".

José Ramón Esnaola, gran figura como portero del Betis y después también entrenador de los porteros y en algunas etapas del primer equipo, también recordó su etapa al frente del filial con la llegada de Joaquín. El vasco, un hombre siempre afable y honesto a carta cabal, rememoraba que "entrenaba al Betis Deportivo en el 98. A mediados de diciembre se fueron cuatro jugadores cedidos. Dani, Arzu, Maldonado y a Joaquín. Tenía el equipo hecho y los cuatro jugaban media hora. Yendo a Jaén en autocar recuerdo que me dijiste: José Ramón, a ver si hoy puedo jugar desde el inicio. Pero tienes que correr como el que más. Tienes la oportunidad de batir a otro récord, como yo en el 85. Ahora tienes la ocasión de batir a Zubizarreta. Deseo que lo consigas".

Capitanes

Después llegó el turno para otros dos capitanes de la primera plantilla del Betis, que fueron tomando el micrófono que les cedía Juan Bustos.

Primero intervino Canales, quien apuntó que "se va a hacer raro. Pensar una pretemporada sin él, empezar la temporada sin él será complicado. Su ausencia se va a notar mucho, porque es una persona querida. Un ejemplo espectacular de lo que representa el Betis. Es una de las trece barras y eso habla por sí solo".

Después llegó el turno para Guardado, uno de sus grandes amigos, como se podía demostrar en el arranque del entrenamiento de este jueves después de que se diera a conocer la noticia de su adios. "Me siento orgulloso y un honor poder haber sido parte de la pequeña historia de Joaquín. De conseguir un título con él. Y más allá de todo lo que logramos todos estos años. El día a día con él es especial. En un vestuario con él es alguien que se hace notar. No sólo es broma y risa, en los momentos difíciles también sabe estar y ser un capitán. Es un ejemplo enorme. Ser segundo capitán de él es una responsabilidad enorme. Uno se da cuenta de lo que es el Betis gracias a él en el vestuario. Nos vamos orgullosos de ser parte de su hoja".

Ahí intervino Joaquín para contestarle a sus compañeros: "el privilegio es mío. Desde el primer momento ellos han sido una parte importante para yo poder seguir disfrutando del fútbol. En los momentos de incertidumbre que eran fáciles y ellos me han arropado siempre".

Juanito, Gordillo, Alexis...

El acto continuó con las intervenciones de tres personas que han sido muy importantes en la carrera de Joaquín en el Betis. El primero fue Juanito, actual director deportivo del Córdoba y que fue incluso compañero de piso del portuense en una etapa anterior a cuando ambos llegaron a ser internacionales en la selección española, como recordó el propio Joaquín después.

"Me entere el lunes del acto y de la despedida, pero no lo he querido llamar", arrancó Juanito. "Uno no ve nunca el momento. Yo le decía “aguanta, aguanta”. Tienes que tomar una decisión. El Betis es eterno y los jugadores pasajeros, pero este viaje de Joaquín es inolvidable. Es un momento único, estamos orgullosos de ti".

La respuesta de Joaquín fue muy sentida y no se hizo esperar: "Juanito me acogió como un hermano, he vivido cosas extraordinarias con él. A lo largo de los años te das cuenta de esta clase de personas. Juan forma parte de mi vida, como un hermano. Agradecer estos años de tanta amistad".

Rafael Gordillo fue el siguiente en intervenir y no ocultó su emoción por ello: "Lo quiero mucho, yo era el delegado el día en el que debutó ante el Compostela y también el secretario técnico. Lopera me puso dos trabajos y lo acepté. Y este chavalito era un crío y para mí es un orgullo haber participado en su vida. Te deseo que seas muy feliz". Joaquín, emocionado, le agradeció a Gordillo sus palabras y le recordó lo siguiente: "Me alegro que la ciuddad deportiva lleve tu nombre".

El turno era para un Alexis que improvisaba con las vivencias en tantos desayunos con la leyenda que es Joaquín en la ciudad deportiva. "Emociona ver a una persona que constantemente muestra una felicidad enorme. Siempre alegre y verlo llorar este día se me hace emotivo". Joaquín bromeó con sus palabras y con la cantidad de camisetas que le iba a hacer firmar por ello...

Don Aurelio, Susana y sus hijas

El acto concluyó con las palabras de Eduardo Espejo, su representante, quien agradeció la suerte de "cruzarse en el camino con él", y después con un apartado muy emotivo con su padre, Aurelio, y también con su hermano, "el que decían que era mejor que él", para finalizar con su esposa, Susana Saborido, y sus dos hijas entre bromas de qué va a ser de la vida a partir de ahora cuando no tenga que viajar para jugar al fútbol "y no se pueda salvar de llevar a sus hijas al colegio por las mañanas".