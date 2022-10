Pellegrini: "No hay un equipo A ni un equipo B para la Liga y Europa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se ha mostrado contento por la clasificación en Europa, pero piensa ya en el partido ante el Almería.

Análisis del partido

"Estoy muy contento. Primero por lograr la clasificación. Quedan dos partidos más para llegar al primer puesto. El tener a esta altura diez puntos de doce es muy bueno. Sacarle cuatro puntos a la Roma es muy bueno. La Roma es del bombo 1 y nosotros del 3, en el sorteo y los hemos superado. Ahora esperamos acabar primeros de grupo".

Análisis

"Allí fuimos a lo mejor superiores a la Roma, sobre todo en el primer tiempo. En este primer tiempo de hoy también hemos sido superiores. Nosotros tuvimos ocasiones como la de Miranda, tuvimos el gol y dominamos más. El segundo tiempo fue más parejo. El mismo hecho de ir ganando por uno a cero nos hizo ser más precavido. Tampoco la Roma nos hizo mucho daño atrás a excepción del gol del VAR".

Confianza en el grupo

"Estoy orgulloso por la ambición del grupo y el espíritu del equipo. No hay titularísimos y no titularísimos. Jugamos los tres primeros partidos de liga con cinco jugadores menos. No hay equipo A ni B para Liga o Europa League. Hay 25 jugadores que están abocados a intentar avanzar en las dos competiciones que estamos jugando".

Canales

"Estamos siempre evaluando con el cuerpo médico y preparadores físicos la recuperación de los jugadores. Sergio, al estar lesionado Nabil, nos cuesta encontrar un sustituto. Y un jugador no tiene ningún problema en jugar tres partidos en una semana. No creo que Sergio esté sintiendo el esfuerzo. Era importante que estuviera hoy. Era importante clasificarnos y ya veremos el partido del domingo el once que sacamos".

Objetivo

"El objetivo es ganar al Almería ahora. El desgaste mental de volver a ponerse en modo competitivo es más difícil que la parte física, por eso valoro tanto en el grupo que cada jugador demuestre que está capacitado para hacerlo. Sólo pensamos en eso. Después llegará un parón largo. Lo importante ahora es sumar en la Liga al estar clasificados en la Liga Europa".