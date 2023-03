Pellegrini: "No hay que dejar escapar más puntos en casa"

Manuel Pellegrini pasa página tras la eliminación europea y se centra en LaLiga, en la que el Betis recibe este domingo a un Mallorca (14:00) que obligará a su equipo a "estar concentrado en la parte defensiva y a ser creativo en ataque".

No espera el técnico que su plantilla acuse especialmente la derrota ante el Manchester United, después de demostrar la "entereza para afrontar la vuelta con ilusión", pese al resultado de la ida, aunque no ocultó que el grupo está "bien física y mentalmente, pero dolido". "Hay que seguir adelante, porque en la liga estamos peleando por estar arriba y por objetivos ambiciosos", indicó el técnico verdiblanco, que considera que las opciones ante el cuadro balear pasan "por no ver lo que ha hecho el rival en partidos anteriores", en referencia a las cinco derrotas seguidas que lleva a domicilio. "Será un encuentro muy distinto a cualquier otro y habrá que hacerlo un partido completo", afirmó.

En este sentido, Pellegrini apuntó al "contragolpe y al juego aéreo" como principales armas de un Mallorca que "defiende bien y al que cuesta hacerle goles". Es el sello de su técnico, Javier Aguirre, que "tiene carrera larga en España y lo viene haciendo bien en el Mallorca, que tratará de hacer un partido lento, encerrado atrás para armar rápidos contragolpes". Es por ello que el Ingeniero sabe que sus jugadores deberán estar "concentrados en la parte defensiva y creativos en ataque". En este sentido confía en sumar los tres puntos antes del parón: "No sólo es importante ganar por el parón, sino porque son puntos en casa. Llevamos 21 puntos como local y a domicilio de momento y en casa ante nuestros público hay que ser más fuertes y no dejar escapar más puntos", destacó.

Objetivos

"El gran merito de este equipo es que mantuvo siempre la ilusión y el convencimiento de estar lo más arriba posible. Es importante clasificarse para Europa por tercer año seguido y vamos a buscar los tres puntos ante el Mallorca igual que encada partido y hasta el último del campeonato", aseguró el técnico chileno, consciente de la falta de gol del Betis en esta fase de la temporada, pues acumula sólo dos tantos en los últimos cuatro choques (Real Madrid, Villarreal y los dos ante el United). "Los número así lo indican. Llevamos dos goles en cuatro partidos. Son pocos, pero es verdad que tuvimos ocasiones. Hubo una parte del curso en el que nos hacían pocos goles, otra en la que marcábamos poco y ahora, a excepción del encuentro en Old Trafford, tenemos cierto equilibrio", explicó. "El fútbol es un todo", aseguró.

Cuestionado sobre las palabras de Ángel Haro el pasado jueves, cuando aseguró que habrá un director deportivo antes del final de la temporada, indicó: "La figura de director deportivo siempre es importante, pero más que cuándo llegue lo más importante es encontrar a la persona adecuada", indicó.

Por último, sobre la ausencia de jugadores del Betis en la lista de Luis de la Fuente, indicó: "Uno como técnico siempre espera que haya el máximo número de sus jugadores en las selecciones. Después hay un técnico que define con un estudio y seguimiento y elige a los futbolistas que cree que están mejor".