Pellegrini: "William Carvalho es importante y lo seguirá siendo"

Necesita Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, recuperar la mejor versión de jugadores como William Carvalho o Fekir, de ahí que el técnico aproveche siempre para lanzar mensajes positivos que puedan elevar la confianza de sus futbolistas. "Es importante y lo seguirá siendo", ha indicado el chileno sobre el centrocampista portugués, al que se ha vinculado con una posible salida al Benfica en enero pero que ahora mismo aparece como un jugador clave para el Betis.

"Todos sabemos lo que nos puede dar este jugador, es importante para todo lo que intentamos hacer en el campo y lo seguirá siendo", ha comentado Pellegrini, que tampoco cuenta con demasiadas variantes en la medular, de ahí que el jueves en la Copa del Rey ante el UCAM repartiera los minutos entre el portugués y Guido Rodríguez.

También se ha referido el técnico bético sobre el momento de Aitor Ruibal, que no viajó a Murcia el jueves pero que sí se ha ganado un sitio en el equipo. "Uno tiene que exigir a los jugadores su máximo rendimiento y Aitor siempre trató de dar su máximo. Ha trabajado fuerte, los rendimientos van cambiando y uno tiene que saber elegir el que mejor esté. Es joven y tiene muchísimo que mejorar", ha señalado sobre el joven atacante que se ha ganado un hueco en sus planes.

No ha querido desvelar Pellegrini quién será el delantero que juegue en el Nuevo Los Cármenes, después de que en los últimos encuentros se hayan alternado Loren, Borja Iglesias y Sanabria, aunque sólo se ha sumado un tanto del delantero gallego. "Como técnico he jugado con muchos sistemas, no es lo importante. La clave son los rendimientos. Jugar con dos puntas no te hace más goleador. Todos los sistemas son respetables y con todos se gana. ¿Loren? La respuesta está dicha, todos tienen su oportunidad", ha expresado el preparador bético, que sí ha sido más optimista con la recuperación de Sergio Canales: "Está evolucionando, en un periodo mas corto de lo que parecía en un principio, pero le faltan un par de semanas para hacer su trabajo normal. Ya está haciendo trabajo con balones".