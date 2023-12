Pellegrini, contento por el rendimiento, pero "desilusionado" por la falta de gol

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, no estaba del todo satisfecho pese al buen trabajo de su equipo. El cuadro bético despide el año sin perder en la Liga en el Benito Villamarín, por donde acaban de pasar dos grandes equipos, el Real Madrid, que llegó como líder, y el Girona, que lo es actualmente.

El chileno se ha mostrado molesto por la falta de gol, aunque sí lo deja tranquilo el rendimiento del equipo.

"Es una actuación que me deja satisfecho y un punto sumado para sentirme muy desilusionado. El Girona ha llegado una vez y ha convertido un penalti. Hemos tenido ante un gran equipo mucha intensidad en el segundo tiempo, pero estamos en una mala racha a la hora de convertir los goles. No recuerdo una situación con ventaja del Girona, que sí es un equipo que sabe administrar bien su renta", ha explicado el Ingeniero en sala de prensa.

¿Y qué le dice que el Madrid, el Girona... no hayan podido ganar en Heliópolis? "Me dice que la actuación del equipo está en lo que uno espera. Ha habido partidos en los que estuvimos bien. Ante el Rangers pese a que perdimos, con el Real Madrid... hay que irse contentos, pero desilusionados por la falta de gol que estamos sufriendo".

Pellegrini cree que su equipo entendió bien el partido. "A excepción de los primeros 20 minutos en que nos costó agarrar el balón, estuvimos bien. Ellos lo manejan muy bien, pero a partir de ahí lo entendimos y jugamos un muy bien partido ante un gran rival, pero ante estos equipos si llegas 3 ó 4 veces en la primera pare hay que convertir alguna".

El balance. "El balance va a depender mucho de los puntos que tengamos en la primera vuelta y de esos tres que nos quedan por jugar. Si tememos 31 podemos hacer cosas. Eso y la cantidad de partidos que el equipo no pierde, pero se han quedado puntos que teníamos que haber sumado: contra el Cádiz, contra Real Madrid... Podíamos tener más puntos. El equipo se entrega y estamos en tres competiciones. Me tiene muy contento lo que estamos haciendo".

Refuerzos en enero. "Hay que ver, porque está la parte económica... El plantel ha respondido con gente fuera como Fekir, Sabaly, Claudio... No vamos a traer un nombre si no podemos tener un refuerzo".

Chadi Riad, con Marruecos. "Mientras no esté la lista definitiva no tenemos noticia. No sabemos cuándo empiezan a trabajar... vamos a esperar".