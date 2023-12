Pellegrini detecta el problema del Betis con el gol

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, fue muy claro a la hora de analizar el pase de ronda ante el Villanovense en un partido de su equipo que fue un auténtico suplicio.

El juego de los verdiblancos dejó mucho que desear, con un fútbol pastoso y una circulación lenta de la pelota en muchas fases del mismo, viéndose una preocupante falta de creación de juego ofensivo que hubiera dado lugar a ocasiones claras de gol. Sólo, con la entrada de Marc Roca y Assane, más las ganas de Juan Cruz, los de la Palmera mejoraron algo en ataque en busca de una remontada que llegó en los minutos finales (89’ y 93’) para sellar el pase de ronda, lo que no escondió el problema de cara a gol que vienen teniendo el equipo de Heliópolis en los últimos compromisos, como ante el Sparta en Praga (1-0), en Almería (0-0) y el jueves ante un rival de Segunda RFEF.

"El volumen ofensivo ha sido bajísimo", comentó en rueda de prensa un Pellegrini nada contento con el partido de su equipo, viendo con claridad un problema a enmendar. "Ganar siempre viene bien para conseguir los objetivos, en este caso pasando a la siguiente ronda. En líneas generales, el equipo está bien, aunque hay que mejorar en aspectos como la falta de gol que tenemos", recalcó el Ingeniero.

En cuanto a los dos delanteros de referencia, como Willian José y Borja Iglesias, el primero sí está respondiendo esta temporada a buen nivel (10 goles y una asistencia en 18 partidos entre Liga, Copa y Liga Europa) y el segundo, pese a marcar ante el Villanovense, no atraviesa por su mejor racha goleadora (2 goles y una asistencia entre Liga, Copa y Liga Europa), aunque sin una preocupación excesiva por ello. "No es la primera vez que paso minutos sin marcar. Antes desde el inicio hasta el gol ante el Aris en casa habían pasado partidos, pero bueno. Son situaciones ya vividas y a día de hoy es algo que vivo de una manera diferente a la antes. Estoy tranquilo", dijo el Panda en zona mixta.

Cierto es que el Betis no tenía en el campo ni a Isco, Fekir o Rodri, pero eso no fue motivo para la escasa generación de ocasiones que salvo en el tramo final y con el marcador en contra, mostraron los béticos en Villanueva, pues en Praga y en el Almería el problema ya se vio. En este sentido, también cabe mencionar la escasa aportación de los hombres de banda. Abde apareció al menos, ante el Villanovense, en el tramo final de la segunda parte con un tanto y participando de forma importante en la jugada que dio origen al 1-2, y en Almería lo intentó siempre. Assane, pese a que no tuvo su mejor actuación en el Power Horse Stadium, fue el mejor de su equipo en Praga y un revulsivo en Villanueva, donde Juan Cruz tuvo minutos que aprovechó. Sin embargo, la aportación de Luiz Henrique fue, de nuevo, nula. La misma que en el rato que jugó en Praga y en Almería. Un futbolista con cualidades, pero en una línea de irregularidad que por ahora, a la espera de que eleve el nivel, lo hacen ser un jugador nada determinante, desesperante.

Ahora, ante el Real Madrid, y con Isco en el campo, las prestaciones ofensivas del Betis deben mejorar. Ante rivales del potencial del cuadro blanco es clave tener un alto nivel de acierto de cara a portería para tener opciones de ganar. Pellegrini ha detectado el problema del gol, el cual los verdiblancos deben corregir.