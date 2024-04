Pellegrini, con toda la plantilla disponible a excepción de Roca, Chimy y Bartra

El Betis de Pellegrini ha llevado a cabo la última sesión de entrenamiento antes de recibir al RC Celta. El conjunto verdiblanco se ha ejercitado en el estadio Benito Villamarín, escenario donde se enfrentará este viernes a las 21h al conjunto vigués, que visita Heliópolis a tres puntos de las posiciones de descenso.

El cuadro bético, por su parte, quiere revertir la mala dinámica después de cuatro derrotas consecutivas, una serie de resultados negativos que ahora le tienen en el octavo puesto de la tabla, a dos puntos de Conference League y a siete de Europa League. Se auguran varias modificaciones en el once de un Manuel Pellegrini que ayer miércoles probó un once con varias novedades, compuesto por Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Sokratis, Miranda; Johnny, Fornals; Rodri, Isco, Ayoze; y Bakambu.

Bakambu y Sabaly, las dos novedades

El técnico chileno no podrá contar con los servicios de Marc Roca, Marc Bartra y Chimy Ávila, quienes no se han entrenado a lo largo de la semana y están descartados para recibir a los gallegos. El medio centro catalán todavía no ha superado sus problemas de tobillo, mientras Bartra sigue convaleciente de su gravísima lesión en el tendón de aquiles y Chimy tiene para varias semanas por su lesión en Montilivi en la zona de los isquiotibiales.

El Ingeniero, al menos, sí recuperará a Cédric Bakambu y Youssouf Sabaly, que han participado con normalidad en esta última sesión antes del compromiso liguero. Bakambu ya ha superado la lesión de sóleo que le ha apartado en torno a un mes y medio y Sabaly está recuperado de sus molestias musculares, por lo que tienen muchas opciones de gozar de minutos en Heliópolis.