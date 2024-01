Pellegrini: "Este equipo siempre responde"

Manuel Pellegrini celebró no sólo el triunfo a domicilio en LaLiga, cinco meses y medio después, sino también el buen partido de varios jugadores que asumían ante la gran cantidad de ausencias un rol protagonista que no estaban llamados a tener.

"Ha sido un partido en el que, ante un rival difícil que venía con mucha confianza tras ganar al Girona en la Copa del Rey, hicimos un encuentro aplicado defendiendo muy bien. Es una victoria importante para seguir peleando por las posiciones europeas tras perder en casa con el Barcelona. Hicimos un partido completo, especialmente defensivamente, porque evitamos que el Mallorca jugara con su estilo", analizó el chileno, que añadió: "Fue un primer tiempo muy parejo y nos pusimos 0-1. A partir de ahí supimos defender con aplicación, al contrario que otras veces".

El Ingeniero explicó que buscaba con Fekir como jugador más adelantado "tener posesión del balón, porque ellos jugaban con tres centrales". "Va cogiendo su mejor forma, aunque no está para 90 minutos. Sin embargo, nos da control de balón y se junta bien con Isco", analizó.

Además, destacó Pellegrini a los dos centrocampistas. "Estoy muy contento con Sergi Altimira y Johnny Cardoso. Hicieron un buen partido los dos y esperamos seguir sumando para no desligarnos de los puestos europeos", señaló el entrenador bético, que superó a Mendilibar como técnico con más partidos den la Primera División con 469 y ya es el décimo en esa lista.

Pellegrini volvió a destacar la unión del grupo en los momentos más difíciles con tantas bajas. "Hay que ganar en casa y fuera. No es fácil con 12 jugadores menos, pero el equipo, como viene siendo tónica habitual, respondió. Es para estar satisfechos, porque el grupo en estos años siempre ha respondido. No es fácil tener tantas bajas, algunas de futbolistas importantes. El grupo siempre ha respondido dado la cara y no me he quejado nunca de las bajas".

Cuestionado por la acción en la que Samu Costa se lesionó, en la que el Mallorca pidió tarjeta roja, indicó: "No he visto la jugada repetida, pero hay un VAR y un árbitro. En cualquier caso no me pareció una acción que pudiese decidir el partido", aseguró al tiempo que puso en valor de nuevo el triunfo, pese al poco bagaje ofensivo: "Otras veces tuvimos varias ocasiones y las desperdiciamos y hoy , con menos, la aprovechamos para ganar. Ninguno de los dos equipos tuvo mucha llegada a la portería contraria. Ellos no tuvieron ninguna gran ocasión desde el cabezazo al larguero", finalizó.