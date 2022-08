Pellegrini: "Este grupo da la vida en cada partido"

Satisfecho por el resultado, la imagen mostrado "en otra faceta" al final y destacando, como la pasada semana, "el compromiso de este grupo con el club y sus aficionados", Manuel Pellegrini consideró justo el triunfo del Betis en Son Moix, con un "grupo se juega la vida en cada partido" y "con dos penaltis clarísimos".

"Tuvimos ocasiones en la primera parte para irnos al descanso con una renta mayor; en el segundo tiempo tuvimos menos dominio, pero analizando el juego y las ocasiones fuimos justos vencedores ante un buen rival", explicó el técnico verdiblanco, quien apostilló uno de los puntos fuertes de su Betis: "El equipo sigue creyendo y debe saber también aguantar como visitante cuando el local se viene arriba".

El preparador heliopolitano destacó la capacidad del conjunto sevillano para generar ocasiones, porque "lo bueno fue que los penaltis llegan tras buenas jugadas nuestras". "Y tuvimos otras opciones claras para marcar. Estamos creando buenas ocasiones y haciendo goles", explicó el chileno, quien restó importancia a verse líder en estos momentos". "Es bonito, pero vamos partido a partido y a ver hasta dónde llegamos, porque hay que ser realistas por la situación del club. Sin embargo, este grupo se juega la vida en cada partido, porque así lo siente y está comprometido con el club y la afición".

"Este ggupo cree en lo que hace con mucha convicción y sale desde el principio a ganar los partidos"

Haciendo un análisis del partido el Betis, Pellegrini tiene la "percepción" de que su equipo fue "justo ganador". En este sentido insistió en que "el primer penalti fue clarísimo" y que el Betis tuvo en el primer tiempo "dos o tres ocasiones más para marcar". "La segunda parte fue más igualada, pero el segundo penalti fue también claro para lograr un gran triunfo ante un muy bien rival en su campo".

Pellegrini reafirmó su idea de que "este grupo se crece en las adversidades, cree en lo que hace con mucha convicción y sale desde el principio a ganar los partidos", todo eso "con 11 futbolistas menos, que no es fácil".

Sobre las protestas por el arbitraje del Mallorca replicó: "Entiendo que jugando de local la gente no acepte que te cobren dos penaltis, pero en ninguno hubo dudas. Los árbitros están acostumbrados a esa presión, a veces se equivocan, pero no hay duda de que los dos penaltis fueron clarísimos. Me alegro mucho que el equipo, en una faceta distinta, supiera controlar el volumen ofensivo del rival".