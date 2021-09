Pellegrini: "Fue un partido muy completo en todos los sentidos"

Manuel Pellegrini ha realizado un feliz análisis del triunfo y del momento que está disfrutando el Betis tras la victoria sobre el Getafe. "Fue un partido muy completo en todos los sentidos", dijo como primer titular el entrenador chileno.

"El equipo está en un buen momento tanto ofensiva como defensivamente, si analizamos las ocasiones del Getafe, el portero no tuvo trabajo hasta el final. Tuvimos más ocasiones, pero venimos marcando dos o tres goles por partido. Nos hubiese gustado darle más efectividad, tantos palos, pero lo importante es que además de ese volumen ofensivo también se ve en el trabajo para defender", analizó.

El entrenador verdiblanco ve una línea de continuidad y ascendente, al comparar el triunfo sobre el Getafe con el empate ante el Espanyol. "Ante el Espanyol creamos tantas ocasiones, pero hoy mantuvimos la valla en blanco, sin conceder goles. El equipo ya viene jugando así hace bastante tiempo, es un equipo netamente ofensivo, y creo que hay una actitud de equipo, de competitividad. Cuando se pierde el balón lo recuperamos todos, rápidamente y con buena intensidad. Tenemos que seguir el camino, a este equipo cuesta que lo superen, llevamos tres derrotas muy ajustadas y quizás no muy merecidas".

"Tenemos un plantel que necesitará ese compromiso para poder estar en las tres competiciones, esa entrega, esa ilusión que hemos generado en la gente, en el hincha del Betis, entregársela en el campo de juego. Creo que se ve el reflejo de lo que piensa el equipo", continuó el chileno con su análisis.

Línea de crecimiento: "Hoy hicimos un muy buen partido, pero también con el Espanyol o el Granada, de forma muy similar, con un volumen ofensivo importante, con pocas llegadas a nuestro marco, con llegadas constantes al arco contrario, con una buena distancia entre líneas para llegar y marcar. Creo que ya empezamos a mejorar el año pasado. El equipo se ha ido priorizando, cree en lo que se hace, con buenos jugadores, y trataremos de seguir mejorando en cada partido".

El mejor William Carvalho: "No hay equipo que funcione bien tácticamente sin que destaquen individuales importantes, sea Fekir, Carvalho, Willian José, Joaquín, Canales o el que sea. Yo me alegro mucho por ellos dos. William ya viene jugando a muy buen nivel, era un jugador muy cuestionado porque su actitud sin balón no la reflejaba como hoy día. Cuando tiene este compromiso lo hace ser un jugador muy completo. Yo sabía que tenía un espacio aquí en la medida del jugador que puede ser. Me alegro mucho que esté dando este nivel".

Estado de Canales y Guido: "Tuvo un golpe en el tobillo y fue por precaución. Guido tenemos que revisarlo mañana, ojalá que no sea nada importante. Es un futbolista que se recupera bien".

La idea del colectivo: "El equipo no se resiente y siempre es el mismo, y eso es por que está basado en el colectivo y en las individualidades… Yo destacaría el compromiso que tiene el plantel, con distintos nombres y por encima de individualidades, para que haya un funcionamiento como equipo. Esa es mi función. Y todos pueden jugar tres partidos a la semana, pero trato de dar el rendimiento a todos. Es un plantel comprometido, se ve desde el año pasado y queremos darle al hincha un compromiso en la cancha y ganando".

Y el Ferencvaros: "Dejamos aparcada la Liga, y nos metemos de cabeza en la Europa League, tenemos un escollo, un equipo grande en Hungría, y nos jugamos mucho. Debemos recuperar y concentrarnos en este partido del jueves y ya pensaremos en el Villarreal".

Devolver ilusión a la afición: "Todos sabemos la pasión que siente el hincha del Betis. Y esa ilusión tiene que verse reflejada en los futbolistas dentro de la cancha, en entrega y compromiso. Y por eso tenemos que seguir mejorando y sentirnos que podemos ganar"