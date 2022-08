Pellegrini perfila su primer once titular con el Betis

Manuel Pellegrini sólo piensa en lo que puede controlar. Trata de abstraerse de lo que no depende de él y en los dos últimos entrenamientos antes de la cita inaugural ante el Elche se centra en el trabajo con los jugadores con los que sabe que podrá contar.

El técnico chileno dispone de un once tipo, que alineó frente a la Fiorentina en la presentación en el Benito Villamarín, y sólo cambiará detalles según las posibilidades que tenga. Y todo está, a priori, bastante claro. Por Claudio Bravo entrará Rui Silva. Si Bartra se marcha a Turquía, Édgar; y si Sabaly no evoluciona bien de las molestias que le impidieron trabajar ayer con el resto del grupo su lugar lo ocupará Aitor Ruibal, que ya ha jugado en esa posición varios encuentros en este periodo de preparación.

No se esperan otros cambios, ya que parece, salvo palanca de urgencia o venta inesperada, el entrenador heliopolitano no podrá contar con Guardado ni con Joaquín, que no están inscritos, ni con Willian José en ataque, por lo que se ha inscrito a Loren para tener una alternativa en ataque durante el partido. Tampoco estará en el choque contra el Elche Luiz Henrique, lo que hará que Pellegrini apueste por Canales iniciando desde la derecha.

Las inscripciones condicionan las opciones de Pellegrini, aunque siempre partiendo del once titular tipo que tantas alegrías dio la pasada campaña.