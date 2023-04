Pellegrini: "El reto de tener un objetivo por el que pelear hasta el final de la Liga"

Manuel Pellegrini apunta alto. Siempre lo ha hecho y no cambia el discurso en un momento clave de la temporada, en el que el equipo se juega sus opciones de pelear por Europa con el doble reto de superar un bache de resultados (4 puntos de los últimos 15 posibles) y sacar algo positivo de la siempre difícil visita al Barcelona.

"El equipo llega bien. Está siendo una temporada regular, porque siempre hemos estado en la zona alta aun con algunos baches, como el de ahora, aunque en estas situaciones también hay que contar que los rivales también juegan y lo pueden hacer mejor que uno", destacó el chileno, que sí que señaló a la derrota con el Cádiz como un choque "en el que se escaparon los puntos encasa", puntos que pueden ser importantes al final.

No es ajeno el técnico bético a los problemas de su equipo y es sabedor de que a veces pasa por "momentos de poca creatividad", pero destacó un gran valor de su Betis, que "siempre compite". "Se vio con el 2-0 en contra ante el Osasuna o el otro día frente a la Real, a pesar de tener 25 minutos malos al inicio, ya que después dominamos en la segunda parte".

Al hablar de objetivos Pellegrini incidió en la misma idea de siempre: "Mejorar". "Llevamos toda la temporada en puestos europeos y la idea es rematar así el año. Nuestra lucha es por llegar lo más alto posible. Hemos estado más o menos cerca del cuarto puesto, pero no hay un objetivo claro porque hay presupuestos de Champions y no de Champions Competimos por ello, pero no estamos obsesionados porque los presupuestos marcan. Conseguirlo sería una gran ilusión, pero no es una obsesión. No sería un fracaso no entrar en Champions y ahora esperamos seguir con el reto de tener un objetivo por el que pelear hasta el final de la Liga", explicó el preparador chileno, que añadió: "Pensamos en la Champions como porque estamos ahí y por eso esperamos hacer un partido competitivo con el Barcelona".

En el Camp Nou no estará Borja Iglesias, que sufrió "un golpe hace un par de semanas que se le recrudeció al recibir otro en la misma zona en el último encuentro y no está cien por cien", explicó el entrenador del Betis, por lo que el delantero se une a la lista de bajas que completan Sabaly, Víctor Ruiz, ambos en la última fase de su recuperación, además de Fekir. Sí estará en la Ciudad Condal Juanmi, una vez superado su largo proceso febril: "Si consideramos oportuno que juegue tendrá su momento, porque uno como técnico trata de equivocarse lo menos posible", indicó Pellegrini, que espera que su equipo recupere la regularidad: "Los rendimientos de los equipos son la suma de rendimientos individuales en funcionamientos colectivo. El fútbol es el momento. Contra la Real hicimos buen partido en defensa y con Osasuna fue un desastre los primeros 15 minutos. Lo importante es la regularidad y estar cerca del máximo nivel que uno puede dar. Ataque y defensa es una sola cosa, porque todos los jugadores deben participar en ambas acciones y no las separo", afirmó.

Sobre el rival, el sólido líder Barcelona, señaló: "Debilidades no tiene muchas. Le han hecho pocos goles y tiene 11 puntos de ventaja y juega en su casa. Preocupan todos los aspectos, pero ya ganamos la pasada temporada allí. En estos partidos como visitante si no puedes ganar que sea porque el rival es superior y no porque no jugaste a tu nivel. Ojalá tengamos la menor cantidad de momentos malos en el partido, que siempre se producen".

Cuestionado sobre si ve al Sevilla como rival por Europa indicó: "Siempre miramos adelante; es la mentalidad que hay que inculcar, independientemente de con quien juguemos. Todos los rivales son competencia mientras tengan opciones matemáticas", afirmó, antes de explicar por qué ha dejado de hacer rotaciones en la portería: "Rui Silva viene jugando más que Bravo porque sin otras competiciones se acabó la alternancia y Rui Silva está muy bien. Claudio respondió cuando hizo falta, pero un par de problemas físicos le han impedido estar al cien por cien, pero confío plenamente en ambos".