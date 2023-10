Nombres propios | Pezzella es providencial en un Betis que quiere ver al Abde de la segunda mitad

Importante triunfo para los verdiblancos gracias al gol de Ayoze a pesar de que el rendimiento de los hombres de Pellegrini siga lejos del nivel de otros cursos. El Betis sufrió más de la cuenta frente a un rival de un nivel que está muy lejos al de la Liga española.

Pezzella | Es el único central y también un verdadero salvador

La papeleta no es fácil para Manuel Pellegrini ni siquiera ante rivales que son evidentemente inferiores como este Aris Limassol. Disponer de un solo defensa central puro para la competición europea es una complicación añadida, pero es verdad que Pezzella está valiendo por dos y por todos los que sean necesarios. El argentino estuvo providencial en tres ocasiones, al salvar un gol seguro de Babicka en el minuto 5 y al evitar dos remates que también podían acabar en la red de Rui Silva.

Abde | En la segunda mitad se pareció al que todos esperan

Le está costando entrar en la máquina de Pellegrini al marroquí, pero tiene la virtud de intentarlo una y otra vez, incluso cuando ve que no le salen las cosas como él quisiera. En la primera mitad, no estuvo acertado con sus elecciones en las ocasiones que se le presentaron para desbordar, pero no paró de buscar a Moussounda hasta que se fue de él en el 0-1 y otras llegadas.

Ayoze | Curioso, todo mejor al permutar con Willian José

Esta vez no fue ni delantero centro ni partió del extremo izquierdo en el planteamiento inicial de Pellegrini. Era el enlace con Willian José en una posición cercana al delantero, pero fue curioso la situación que se dio sobre la media hora de juego. El brasileño retrasó su posición para asociarse más con sus compañeros y el canario se situó más en punta para ser el más peligroso. Hasta que acertó con el gol.

Marc Roca | Hace lo que puede, pero por ahí llegó el peligro

Se está adaptando como puede a una situación bastante complicada para él. Por mucho que su fútbol siempre haya sido defensivo, no es un central, ahí le cuesta reaccionar con la velocidad que exige el puesto y por ahí llegó el Aris con mucho peligro, incluido el disparo de Mayambela al poste. A su favor, un gran pase a Abner en la salida que debió convertirse en el cero a uno. Era bastante llamativo que uno de los dos defensas centrales béticos fuera el encargado de sacar los córners.