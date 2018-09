Premio a la insistencia

Volvió a ganar el Betis y volvió a marcar Loren. El marbellí vio puerta y su tanto sirvió, como ocurrió el jueves ante el Girona, para sumar los tres puntos en liza ante el Leganés. "Ni antes era tan malo y ni ahora soy tan bueno. Esto es el fútbol, no tiene otro nombre. Son rachas, a veces no te entran, tienes diez oportunidades, y por ejemplo, esta noche he tenido dos y una ha entrado", explicó el salvador verdiblanco.

Sobre el desarrollo del partido, el nueve bético entendió que "estuvo controlado en todo momento". "Ellos buscaban a sus puntas por la velocidad que tienen y se ha visto que desde atrás hemos salido jugando bien. otra vez por suerte me ha vuelto a entrar la pelota y he dado tres puntos importantes al equipo", añadió.

"Esta temporada los equipos nos conocen. Se encierran atrás. Desde la paciencia y el control del juego hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y así se ha visto", explicó un Loren que continúa viviendo su particular sueño: "La verdad es que este año no lo voy a olvidar por todo lo que está pasando. Ojalá todo lo bueno que venga sea colectivo, porque será bueno también a nivel individual".

También se refirió al objetivo de la temporada. Para Loren, y para el equipo, la meta es estar "lo más arriba posible". "Desde el primer momento de la temporada es el objetivo. El futuro dirá, porque esto es muy largo", explicó el malagueño.

Otro de los protagonistas fue Joel Robles, que debutaba en el Benito Villamarín. "Hacía muchos años que no venía aquí. Hay un gran ambiente y he disfrutado mucho. Sé que a veces en el público se crean dudas, pero gracias a ellos logramos la chispa necesaria para lograr el gol en ese minuto", explicó el guardameta.

"Sabíamos que nos podíamos encontrar en esta situación, nos lo dijo Éder. Por eso teníamos que seguir insistiendo. Tenemos que ser constantes y fieles a nuestro estilo. Ha sido la recompensa a un gran trabajo", explicó el debutante guardameta.

Joel Robles también habló sobre el método de juego: "Tengo que tomar decisiones, y si tengo que dar un pase en largo, sin problemas. Estoy feliz por los minutos y por haber ayudado al equipo".