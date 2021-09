Preparado para la batalla aérea

Llueve y sólo hay que pedirle al cielo que el chaparrón no haga metástasis y anegue el área verde, blanca y verde. Aunque parezca mentira, todas las previsiones para fortalecer el centro de la defensa se han derrumbado en un santiamén. Llegamos a la sexta jornada y Manuel Pellegrini anda devanándose los sesos para dar con la tecla con la que competir en la batalla aérea que amenaza a su tropa a partir de las siete y media, h.l. en Iruña.

Entre lesiones, todas musculares, y expulsiones más o menos justificadas, la cruda realidad nos dice que el Betis se ha quedado en cuadro ni sabe para cuánto tiempo. Sabaly, antes de que empezase el tiroteo, Bartra al poco de reaparecer, Miranda y Víctor Ruiz cayeron sin que hubiese disputa con un rival, señal indiscutible de que las musculaturas no estaban en perfectas condiciones para la demanda del juego, con lo que se avecinan probaturas, lo que inquieta más de la cuenta.

Por si eran pocos, parió abuela y Pezzella vio la roja. ¿Justificada tamaña sanción? En directo, nada de nada; en la moviola, roja sumarísima, pues la herida de Vidal no admitía conmiseraciones. Luego vino que el hombre no iba reglamentariamente protegido y que esa contusión con espinillera hubiera pasado desapercibida. Hay hasta quien reclama sanción para el lesionado por no protegerse reglamentariamente, pero lo cierto es que el Betis se ha quedado sin apenas defensas.

Al otro lado, un Osasuna que aventaja al Betis en dos puntos, quizás esos dos puntos que le birlaron al equipo bético en el desmesurado alargue con el Espanyol. Osasuna, como el Betis, aún no ganó de local, empató dos veces y recibió un tremendo varapalo del Valencia. Esperemos que no inaugure esta tarde su cuota casera y que el Betis siga invicto de visitante. La realidad es que este Betis va a la cita muy desprotegido de cara a la batalla que se avecina, mayormente aérea.