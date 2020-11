Vuelve la competición para el Betis tras otro largo parón con una exigente cita en Bilbao. Allí tiene el reto de romper la mala racha en el Nuevo San Mamés, donde ha perdido en sus siete visitas (seis de Liga y una de Copa); de endulzar esa dinámica negativa cada que vez que la Liga se reanuda, de conseguir un triunfo ante un rival que a priori también estaba llamado a luchar por entrar en competición europea y al que podría dejar más tocado todavía, con su entrenador, Gaizka Garitano, en la cuerda floja; y de olvidar lo sucedido en el Camp Nou. Una victoria que permitiría a los verdiblancos ganar confianza en este comienzo de maratón de partidos para, de una vez por todas, hallar cierta regularidad, y demostrar, también, que son capaces de ganar pese a tener dos bajas importantísimas en sus filas, como son las de Sergio Canales y Nabil Fekir.

En este sentido, Manuel Pellegrini sigue dándole vueltas al posible once que ponga en liza esta noche, con varias alternativas encima de la mesa. Jugadores como Guardado, Aitor Ruibal, Lainez o Juanmi podrían tener la oportunidad de ser titulares, sin obviar otras variantes, como la de adelantar la posición de William Carvalho o, por qué no, la titularidad del canterano Rodri, que ya se estrenó en el primer equipo entrando por Canales en el último encuentro liguero ante el Barcelona. Más complicada parece la opción de que el Ingeniero apueste por jugar con dos delanteros. En el caso de la baja de Mandi, que debe cumplir un partido de castigo por su expulsión en la última jornada, todo apunta a que será Víctor Ruiz el que ocupe el puesto en el eje de la zaga junto a Bartra, pese a que el entrenador chileno también cuenta con la opción de Sidnei, que lleva ya varios días entrenando con normalidad con el resto de compañeros.

Los verdiblancos quieren olvidar lo sucedido en Barcelona ganando a un rival diecto como el cuadro vasco

El Betis tendrá delante a un Athletic en el que su entrenador, Gaizka Garitano, estaría cuestionado en cuanto a su futuro, fruto de la irregularidad que está mostrando su equipo, con tres derrotas y dos triunfos en las últimas cinco jornadas, siendo decimocuarto en la tabla (9 puntos).

Pese a ello, Garitano no está del todo descontento con su Athletic, ya que normalmente tiene más posesión y remata más a puerta que su oponente, aunque la realidad también indica que es en defensa donde está cometiendo errores puntuales que les pasa factura, no demostrando ser el equipo fiable atrás de otras campañas. En cuanto al posible equipo titular, existen varias dudas en el equipo rojiblanco, ya que Garitano ha comenzado a relevar en los últimos encuentros a dos baluartes del cuadro vasco, Dani García y Raúl García, que no atraviesan por su mejor momento. Además, el primero de ellos ha estado confinado al estar en contacto con Ezkieta, que dio positivo por coronavirus días atrás, y habrá que ver si su entrenador apuesta por él en función de cómo esté físicamente. Lekue, que también ha estado confinado, es uno más del grupo. Así, la opción de la entrada de Mikel Vesga en la medular es una posibilidad que baraja Garitano.

Pese a la irregularidad del Athletic, el Betis tendrá que ser intenso, fiable atrás y tener pegada arriba

La otra gran duda está en el ataque, ya que tanto Jon Morcillo como Álex Berenguer tienen opciones de acompañar al tridente habitual que completa, junto a Muniain y Raúl, Iñaki Williams, que tampoco atraviesa por su mejor momento de cara a portería. Pese al irregular momento del Athletic, el Betis tendrá que salir muy intenso y metido en el partido, demostrar fortaleza atrás y aprovechar las oportunidades que tenga en ataque para poder conseguir la primera victoria en el Nuevo San Mamés, donde esta noche tiene una nueva ocasión.