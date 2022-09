Betis-Villarreal: pulso por aguantar el tirón arriba

Sin tiempo para lamerse las heridas de guerra del Bolt Arena, el Betis se pone de nuevo el mono de trabajo, pero con el modo Liga activado, para, después de la derrota en el Santiago Bernabéu, tratar de retomar al abrigo de los suyos la senda de la victoria y aguantar el tirón en la zona alta para dar continuidad a ese gran inicio de temporada que tanto ha ilusionado no sólo a la afición, sino también a los propios jugadores.

Manuel Pellegrini ya ha puesto en marcha sus políticas de rotaciones y ya va a ser un no parar. No en vano, este primer tercio del campeonato va a tirones y eso es algo a tener en cuenta para medir los esfuerzos de los futbolistas en una campaña extraña. Ante el Villarreal (21:00), el equipo verdiblanco afronta el primero de los tres partidos seguidos que tiene en casa, ya que el jueves próximo recibirá al Ludogorets (21:00) y en una semana al Girona a la hora de la comida (14:00). Después habrá parón liguero por la disputa de partidos de selecciones, y desde el 2 de octubre al 9 de noviembre toca sprint para litigar 12 choques en poco más de un mes antes de que el Mundial de Catar pare el fútbol hasta finales de diciembre.

No hay precedentes y no se sabe qué es mejor. Apretar en este inicio; llegar al pico de forma tras el torneo mundialista; reservarse para el tramo final... En cualquier caso, Pellegrini será fiel a su filosofía y se esperan cambios respecto al once inicial que jugó contra el Real Madrid y el que lo hizo en Helsinki con diez cambios respecto al que dio la cara frente al actual campeón de Europa.

El chileno Claudio Bravo, que hizo su debut este curso en tierras finlandesas, apunta de nuevo a la titularidad. Lo cierto es que Rui Silva pudo hacer algo más en los tantos del Real Madrid y una vez que el técnico ya cuenta con su portero de referencia, solucionado ya el tema de las inscripciones, tendrá su oportunidad en Heliópolis.

Pocos cambios se esperan en defensa, con Álex Moreno por la izquierda, seguramente con Ruibal repitiendo en la otra banda y por primera vez partiendo de inicio juntos Pezzella, que cumplió sanción la pasada jornada, y Luiz Felipe en detrimento de Édgar, que hasta ahora lo ha jugado todo en la Liga. Con William Carvalho y Guido Rodríguez intentando hacerse con el control del partido y Borja Iglesias tomando el relevo de Willian José, bigoleador ante el HJK, Canales es el único fijo en esa línea por detrás del punta, en la que las bajas de Fekir y Juanmi (además de Víctor Ruiz), caído en la cita europea, obligan al preparador chileno a elegir e incluso cambiar a algún futbolista de su posición natural.

Luiz Henrique lo hizo bien en Helsinki y podría tener su oportunidad de inicio, aunque Joaquín tiene galones y el récord de Zubizarreta de más partidos en Primera División en el horizonte. Rodri, otro de los destacados en tierras nórdicas cuando entró por el lesionado Juanmi, o Guardado también cuentan para esas dos posiciones de ataque en las bandas.

El Villarreal, por su parte, no conoce la derrota esta temporada todavía –seis victorias y un empate tras siete partidos oficiales– y no ha encajado ningún gol en contra en la Liga. Es uno de sus mejores arranques de la historia, con diez puntos en cuatro jornadas y nueve goles a favor, venciendo por 0-2 al Atlético y empatando a cero en Getafe en sus partidos a domicilio. Para este encuentro, Unai Emery, que no ha perdido en sus últimas cinco visitas al Benito Villamarín, cuenta con las bajas de los lesionados Alberto Moreno, Danjuma, Pepe Reina y Foyth, a los que se suma esta semana Manu Trigueros, que cayó en el partido europeo del pasado jueves, aunque recupera a Albiol.