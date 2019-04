El entrenador del Betis, Quique Setién, ha comparecido en la previa del duelo ante el Espanyol, tras unos días complicados en los que su futuro ha estado en el aire. "Me siento respaldado, nadie me ha dicho lo contrario", ha indicado el preparador verdiblanco, que ha defendido su proyecto, pese a los últimos resultados. "Hemos hecho muchas cosas buenas. Tenía confianza en seguir", ha manifestado.

Apoyo consejo

"Ya lo habéis leído. La reunión que he tenido con el presidente y el vicepresidentide ha sido muy buena, en cuanto a que siguen confiando en el proyecto, que es el del club, el de todos. Los resultados no nos han acompañado, pero sigue habiendo mucha confianza en muchas cosas que se están haciendo".

¿Pensó en la destitución?

"Ya lo dije, yo me centro en el trabajo. Creía que no había motivos para esa decisión. Hay cosas buenas que hemos hecho bien a pesar de los resultados. Tenía confianza en seguir como la tengo ahora".

¿Peores horas en el Betis?

"Ya sé cómo funciona el fútbol, los resultados son los que mandan. Desde que elegí ser entrenador sabía lo que asumía. Es una ciudad y equipo como éste, con aspiraciones, es normal que la gente se frustre y piense que el equipo puede dar más. También nosotros lo hemos pensado, pero nos cuesta mantener esa constancia en los resultados. Lo demás es inherente al fútbol, trato de llevar lo mejor posible, sin perder de vista el objetivo. Te vas a encontrar siempre piedras en el camino, asumiendo estas situaciones".

Respaldo de Serra Ferrer

"Todos son especulaciones, no tengo esa información. Me siento respaldado, nadie me ha dicho lo contrario. De las cosa que se pueden hablar, no les hago mucho caso, me centro en el trabajo para ganar al Espanyol, lo demás no está en mi mano. Soy un empleado del club, trato de que los futbolistas esté bien, es un trabajo difícil y que requiere mucha energía, y ahí las empleo. En lo que no puedo controlar no me desgasto. Seguramente hay opiniones de todos, como es en el fútbol, las acepto todas sin más".

Estado anímico

"Mosqueado, no. Suelo empatizar muchísimos con todo el mundo, me pongo en la situación de los demás. Para el club no es fácil, hay una gran masa social y hay muchos que no están contentos. Eso repercute en el ánimo de todos. Nos gustaría satisfacer las ilusiones, pero hay momentos que no puede ser. Trato de mantenerme equilibrado, nunca he sacado pecho cuando hemos ganado y ahora tampoco me vengo abajo. Llevo 40 años en el fútbol y siempre ha sido así. Si me dejo influenciar por las cosas de fuera seguramente no valdría para esta situación. A la primera te derrumbas y no es así, estoy entero. La inmensa mayoría de los futbolistas han mejorado. Cuando pierdes no puedes estar satisfecho, pero sabemos que ha pasado, hay que limpiar la cabeza. Se lo he dicho hoy a algunos jugadores, que dentro de dos meses es una anécdota en nuestra vida, lo importante es limpiar las cabezas y afrontar el partido. En el ambiente del partido, que sabemos que puede ser duro, que animen, lo que queremos todos es ganar".

Afición

"Cada uno de nosotros somos un mundo. Lo que tienes que hacer es respetar a todos y lo que decidan. Soy una persona pública, tengo una responsabilidad, gente que le parezca bien lo que hago y otros que no. Elegí esta profesión y es lo normal. Si ganamos, por cómo es el fútbol, y te metes en Europa, mucha gente cambia la opinión. Ya ha pasado. No es la primera vez que mucha gente me cuestiona. Llevo aquí dos años y es la realidad".